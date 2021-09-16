Independente de Boa Vista anuncia Thalita Zampirolli como 1ª rainha trans da escola

Thalita Zampirolli é anunciada como Rainha de Bateria da Independente de Boa Vista Crédito: Mayron Brum/Instagram/Thalita Zampirolli

A Independente de Boa Vista anunciou nesta quinta-feira (16) a sua primeira rainha de bateria trans. A escolhida foi Thalita Zampirolli, capixaba de Cachoeiro, que já desfilou como musa pela agremiação de Cariacica e também fez o anúncio em sua rede social.

"É com muito carinho que venho anunciar meu Reinado na escola @gresboavista no carnaval 2022, uma escola na qual tenho muito carinho e admiração. Me aguardem comunidade que to chegandooooo", escreveu a modelo no seu perfil.

Na conta da escola no Instagram, Thalita falou um pouco mais sobre o momento."Tenho certeza que esse carnaval vai ter um significado especial para todos os brasileiros depois de dois anos de pandemia. Para mim que moro fora do Brasil há alguns anos a comemoração vem em dose dupla, pela celebração da vida pós pandemia e pelo retorno ao Carnaval", disse a atriz.

Thalita ficou famosa após o affair que teve com o ex-jogador e atual senador Romário em 2013, quando os dois foram fotografados de mãos dadas deixando uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Na época, a polêmica se deu porque ela não havia contado para o jogador que era trans.

"Aquele exato momento, quando descobriram quem eu era, as pessoas não tinham essa cabeça que a gente tem hoje de dar forças. As pessoas tinham preconceito de querer associar a imagem de uma trans a travesti", disse ela, em entrevista ao Jornal Extra, em agosto deste ano.

Thalita, que fez a cirurgia aos 18 anos, está casada com um americano há três anos. Ela possui um instituto de beleza em Boston, onde mora atualmente. Em entrevista a A Gazeta, em março deste ano, a moça disse que sonha em ter filhos . "Já fui noiva no Brasil, mas esse é meu primeiro casamento. E pretendemos, sim, ter filhos. Eu quero construir uma família. A mudança foi total. Cheguei aqui e nem falava inglês direito, tive que aprender tudo. Fora a cultura, que é totalmente diferente. O respeito, as leis... Tudo funciona".

BOA VISTA NA AVENIDA

Com o enredo "O Pássaro de Fogo traz a boa nova: É tempo de Amar", a Independente de Boa Vista - escola hexacampeã do carnaval capixaba - vai fazer uma homenagem aos valores culturais que fizeram de Cariacica uma das maiores cidades do Espírito Santo no Carnaval 2022. Ela vai contar a lenda capixaba sobre a origem de dois monumentos naturais de grande representatividade: o Moxuara e o Mestre Álvaro.