Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Eduardo Paes diz que Rio terá Réveillon e carnaval em 2022
Avanço da vacinação

Eduardo Paes diz que Rio terá Réveillon e carnaval em 2022

O prefeito prevê que a vacinação contra a Covid-19 vai terminar em outubro. Paes repetiu que, por enquanto, segue necessário usar máscara

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 19:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jul 2021 às 19:17
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil%2C/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), afirmou nesta quinta-feira (22) que, embora hoje a pandemia de Covid-19 ainda não esteja sob controle, "tranquilamente" a cidade terá Réveillon e Carnaval no ano que vem. "Eu não tenho mais a menor dúvida, e venho repetindo isso", disse, em entrevista ao telejornal Bom Dia Rio, da TV Globo.
Paes prevê que a vacinação contra a Covid-19 vai terminar em outubro. "Se você termina ali para 15 de agosto a (aplicação da) primeira dose, (como) já está anunciado (pela prefeitura), você está terminando em outubro (a aplicação da segunda dose)", calculou o prefeito. Ele estima que, com a população maior de 18 anos vacinada, os eventos mais importantes do calendário turístico da cidade poderão ser realizados.
Sobre o carnaval, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) anunciou nesta semana que iniciará em agosto a venda de ingressos para o desfile de 2022 - os camarotes serão os primeiros espaços a serem oferecidos, e ainda não há data prevista para a comercialização de ingressos para arquibancadas.
"Eu quero anunciar uma data para dizer 'olha, vai acabar essa tragédia que é a pandemia, a gente vai voltar a viver com normalidade'", disse o prefeito, que afirmou seguir as orientações do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. "Eu não entendo nada de vírus, quem me comanda é o Daniel Soranz e o time técnico da prefeitura". Paes disse ainda que na próxima segunda-feira (26) pretende anunciar previsão relativa ao "horizonte" em que a pandemia estará controlada no município do Rio.
O prefeito repetiu que, por enquanto, segue necessário usar máscara, manter o distanciamento e tomar a vacina.

Veja Também

Liesge vai sortear ordem do desfile do Carnaval de Vitória 2022 em agosto

Rio ainda não decidiu sobre liberação de público em estádios

Secretaria de Saúde identifica terceiro caso da variante Delta no Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Carnaval Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ) Réveillon Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados