Liesge vai sortear ordem do desfile do Carnaval de Vitória 2022 em agosto

Carnaval de Vitória 2020: desfile da escola de samba Unidos de Jucutuquara, no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Os tamborins já estão começando a esquentar! Às 18h do próximo dia 7 de agosto, as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória vão se reunir na quadra da Boa Vista, em Cariacica, para sortearem a ordem dos desfiles no Sambão do Povo para 2022.

Com o avanço da vacinação no Espírito Santo, as agremiações estão confiantes e correm com seus calendários de planejamento normalmente para que a folia aconteça no ano que vem. Se a pandemia da Covid-19 estiver controlada, a previsão é que o desfile do Grupo Especial aconteça em 19 de fevereiro.

Segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, 90% as agremiações já estão com tudo pronto dentro do próprio calendário de datas.

“A gente vê que a vacinação avança, então estamos andando com as escolas dentro do que já era previsto para a data mesmo. Rio de Janeiro e São Paulo já anunciaram até venda de ingressos para os desfiles e Vitória não vai ficar para trás nesse planejamento”, destaca.

Atualmente, eventos sociais podem ter até 300 participantes. Na data do sorteio da ordem dos desfiles, estará em vigência, no mínio, a nova regra do governo do Estado, que amplia esse número para 600 pessoas.

Edson garante que todos os protocolos serão respeitados. “Nossa ideia é até fazer para 300 pessoas, com máscara, na quadra que é ampla, aberta, mas vamos conforme o que estiver no protocolo de segurança sanitária”, reitera.

O presidente também pontua que os carnavalescos estão a mil com a expectativa para o próximo ano. “Já comunicamos às escolas para darmos o pontapé no Carnaval 2022 com o sorteio dos desfiles. Todos estão animados e confiantes de que teremos carnaval no ano que vem”, celebra.

Edson avalia, no entanto, que as agremiações só vão seguir e insistir nos desfiles se houver segurança para que o carnaval aconteça. Segundo ele, as escolas esperam que todos os capixabas estejam vacinados até lá, mas que estão atentas às liberações das autoridades capixabas.

Vão participar do sorteio no próximo dia 7 as agremiações que compõem o Grupo Especial da folia capixaba: Unidos da Piedade, Unidos de Jucutuquara, Novo Império, Boa Vista, Andaraí, Imperatriz do Forte e Mocidade Unida da Glória.

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