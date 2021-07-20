Show, concerto, circo e teatro animam drive-in do Parque Botânico Vale, em Vitória

Banda Clube Big Beatles Crédito: Banda Clube Big Beatles

A semana está recheada de atrações 0800 (leia-se gratuitas) no Parque Botânico Vale, em Vitória. Depois do sucesso do Cine Drive-In, com filmes voltados para toda a família, dessa vez o estacionamento do parque vai oferecer uma série de atividades culturais entre quinta-feira (22) e domingo (27).

Entre os destaques, estão a peça “O Pastelão e a Torta”, do talentoso grupo Folgazões, um concerto com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e um show com a banda Clube Big Beatles.

A entrada é franca, mas, para participar, é preciso se inscrever pela internet , pois as vagas são limitadas. As inscrições começam nesta terça-feira (20), a partir das 11h. A organização pede a doação de 1kg de alimento não perecível por participante, que serão doados a intuições filantrópicas.

“A ação tem o objetivo de promover uma experiência de lazer segura para toda a família, aproveitando o período das férias escolares”, destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.

CUIDADOS

Cabe ressaltar que o parque permanece fechado para visitação. O acesso ao Drive-In Cultural será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada atração. No local, será necessário apresentar o ingresso (impresso ou digital) juntamente com um documento de identificação.

Entre os protocolos de segurança adotados, estão a distância mínima de dois metros entre os veículos, a organização para acesso aos banheiros e a limitação de até quatro pessoas por veículo.

Entretanto, para tornar a experiência e a visualização das apresentações ainda melhor, a recomendação é de até três ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras e não serão comercializados alimentos no local.

Drive-in Cultural no Parque Botânico Vale

QUANDO: de quinta (22) a domingo (27), no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória

de quinta (22) a domingo (27), no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória COMO PARTICIPAR: as atrações são gratuitas, mas contam com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (20), pela internet

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