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Show, concerto, circo e teatro animam drive-in do Parque Botânico Vale, em Vitória

Entre as atrações, estão a peça “O Pastelão e a Torta”, do Folgazões, um concerto com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e um show com a banda Clube Big Beatles

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 13:11

Publicado em 

20 jul 2021 às 13:11
Banda Clube Big Beatles
Banda Clube Big Beatles Crédito: Banda Clube Big Beatles
A semana está recheada de atrações 0800 (leia-se gratuitas) no Parque Botânico Vale, em Vitória. Depois do sucesso do Cine Drive-In, com filmes voltados para toda a família, dessa vez o estacionamento do parque vai oferecer uma série de atividades culturais entre quinta-feira (22) e domingo (27).
Entre os destaques, estão a peça “O Pastelão e a Torta”, do talentoso grupo Folgazões, um concerto com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e um show com a banda Clube Big Beatles.
A entrada é franca, mas, para participar, é preciso se inscrever pela internet, pois as vagas são limitadas. As inscrições começam nesta terça-feira (20), a partir das 11h. A organização pede a doação de 1kg de alimento não perecível por participante, que serão doados a intuições filantrópicas.

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“A ação tem o objetivo de promover uma experiência de lazer segura para toda a família, aproveitando o período das férias escolares”, destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.

CUIDADOS

Cabe ressaltar que o parque permanece fechado para visitação. O acesso ao Drive-In Cultural será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada atração. No local, será necessário apresentar o ingresso (impresso ou digital) juntamente com um documento de identificação.
Entre os protocolos de segurança adotados, estão a distância mínima de dois metros entre os veículos, a organização para acesso aos banheiros e a limitação de até quatro pessoas por veículo.
Entretanto, para tornar a experiência e a visualização das apresentações ainda melhor, a recomendação é de até três ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras e não serão comercializados alimentos no local.

Drive-in Cultural no Parque Botânico Vale

  • QUANDO: de quinta (22) a domingo (27), no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória
  • COMO PARTICIPAR: as atrações são gratuitas, mas contam com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (20), pela internet

Programação

  • Quinta-feira (22/7)
  • 18h – Peça Teatral “Os Saltimbancos” 
  • 20h – Peça Teatral “Os Saltimbancos”

  • Sexta-feira (23/7)
  • 18h – Apresentação Circense com Palhaço Cacheira e Cia. Lacarta
  • 20h – Apresentação Circense com Palhaço Cacheira e Cia. Lacarta

  • Sábado (24/7)
  • 15h – Música para Brincar - Samir Lima & Banda
  • 17h – Música para Brincar - Samir Lima & Banda
  • 19h– Clube Big Beatles & seus Sócios 
  • 21h – Clube Big Beatles & seus Sócios

  • Domingo (25/7)
  • 8:30h – Concerto Drive-in - Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
  • 10:30h – Concerto Drive-in - Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
  • 15h – Peça Teatral “O Pastelão e a Torta” – Folgazões Companhia de Artes Cênicas
  • 17h – Peça Teatral “O Pastelão e a Torta” – Folgazões Companhia de Artes Cênicas

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