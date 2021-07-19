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Novela das 19h

"Pega Pega" volta em edição especial e TV Gazeta oferece prêmios

Nos intervalos da novela, entre os dias 19 e 24 de julho, a TV Gazeta vai fazer perguntas na programação. O espectador pode responder e concorrer a prêmios

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2021 às 12:43
Novela Pega-Pega de volta às telas da TV Globo
De volta à TV Gazeta, novela promete muita diversão Crédito: TV Globo
Nesta segunda-feira (19) a novela "Pega Pega" volta ao horário das 19h, em edição especial. A trama de Claudia Souto, com direção artística de Luiz Henrique Rios, retoma com uma divertida comédia romântica policial com confusões para lá de adoráveis.
A novela já começa com um plano infalível: o roubo do dinheiro da venda do luxuoso Carioca Palace, que pertence a Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso). É no hotel que é ambientado os maiores acontecimentos da história.
E como toda novela, tem aquele envolvente romance, não é mesmo? Os protagonistas Luíza (Camila Queiroz) e Eric (Mateus Solano) viverão um casal tranquilo e cheio de sonhos, mas nem tudo é essa calmaria toda. Eric é o grande interessado na compra do Carioca Palace, mas quem disse que a Luíza, diferente do seu avô Pedrinho, quer vender?
Enquanto o casal vive esse abalo, Malagueta (Marcelo Serrado), Júlio (Thiago Martins), Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa), que trabalham no hotel, planejam algo muito audacioso, roubar os 40 milhões de dólares da transação da venda.

SORTEIO

E para movimentar ainda mais essa história, a TV Gazeta preparou um "cofre" cheio de prêmios para os capixabas usarem à vontade! Para participar da promoção, basta você desvendar a senha do cofre e ser o primeiro a postá-la no seu Instagram.
"Todos nós gostamos de desvendar segredos, por isso criamos uma promoção para que os capixabas possam brincar de descobrir a senha do nosso cofre, quem descobrir mais rápido a senha correta, abrirá o cofre e ganhará um super prêmio. Então, fique ligado nos intervalos da sua nova novela das sete, com o celular na mão, que um desses prêmios pode ser seu", diz Igor Estrella, coordenador de Promoção da TV Gazeta.
Entre os dias 19 e 24 de julho, nos intervalos da nova novela, aparecerão perguntas na TV. Para participar, basta tirar uma foto, abrir seu Instagram e postar um story indicando a resposta correta. É preciso marcar o perfil da TV Gazeta (@tvgazetaes).
Novela Pega-Pega de volta às telas da TV Globo
Novela Pega Pega de volta às telas da TV Globo Crédito: Reprodução TV Globo
O primeiro a postar a foto com a resposta correta ganha três meses de Globoplay para maratonar programas, séries e filmes. E no dia 24 de julho, último dia da promoção, o prêmio é uma diária em um hotel em Vitória.

REGULAMENTO

  • CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

  •  O participante da promoção precisa ser domiciliado no Espírito Santo;

  •  Caso tenha idade menor que 18 anos, será necessário um representante legal, regularmente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

  • Não ser empregado de qualquer empresa do grupo Rede Gazeta, nem de prestadoras de serviços direto;

  • Não ter perfil privado na Rede Social Instagram para poder postar o stories com a senha e marcar o @tvgazetaes.

  • O participante deverá seguir as seguintes etapas para a participação nesta promoção: ler o regulamento no site tvgazetaes.com.br; assistir os intervalos da novela "Pega Pega" na programação da TV Gazeta, entre os dias 19 e 25 de julho de 2021, para visualizar a senha do dia;

  • Postar a senha do dia nos stories do seu Instagram e marcar o @tvgazetaes nesse mesmo stories; a primeira pessoa a postar seguindo essas regras ganhará o prêmio.

  • Cada pessoa poderá ganhar apenas uma vez ao prêmio 3 Meses de Globoplay porém estará apta a participar do sorteio final no dia 24/07/2021.

  • CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

  • Serão desclassificados os participantes que não indicarem corretamente a senha do dia divulgada durante a programação da TV Gazeta dentro do período de início e término da promoção;

  • Que não postarem no próprio stories e marcarem o @tvgazetaes a senha em primeiro lugar;

  • Que já tenha ganhado o prêmio três meses de Globoplay nos dias anteriores, vamos premiar somente uma pessoa por Storie;

  • Que estejam no rol das pessoas impedidas de participar.

  • DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

  • No perfil @tvgazetaes (Instagram) por meio de vídeo explicativo e durante a programação da TV Gazeta.

  • PRÊMIOS

  •  Uma (1) diária no Hotel Golden Tulip para o casal no hotel com direito a café da manhã. O ganhador pode usar esse voucher até o dia 27/12/2021, conforme a disponibilidade (exceto feriados). Não será válido para o ano novo. Quando o ganhador quiser usar, deve entrar em contato com o hotel para agendar a data de entrada. O quarto será o Luxo que tem a seguinte descrição: Apto Luxo (situados do 11° ao 22º andar, em média 33m², com uma cama casal queen, vista lateral). Informações importantes: Café da manhã incluso na diária quando servido no restaurante do hotel; Estacionamento cobrado a parte, valor por dia R$ 10,50; Check-In 14h00 / Check-Out 12h00; 

  • Política de CHLD: Uma criança até 7 (sete) anos cortesia, quando acomodada com os pais nas camas existentes no apartamento. Essa tarifa pode sofrer alteração sem aviso prévio e não são válidas para períodos de alta ocupação, feiras e eventos. As categorias de apartamentos estão sujeitas a disponibilidade na data da confirmação.

  • - Cinco (05) voucher com 3 meses de Globoplay gratuito.

  • Nesta promoção serão entregues aos respectivos ganhadores livres e desembaraçados de qualquer ônus, nas dependências da TV Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902 - Ilha de Monte Belo - Vitória - ES - 29050901, em data e horário previamente agendados em até 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva apuração; ou por meios digitais. Neste momento, o ganhador deverá estar munido de seus documentos pessoais (CPF e RG) e deverá assinar o Termo de Quitação e Entrega de Prêmio em 2 (duas) vias de igual teor, sendo 1 (uma) devolvida à Promotora

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