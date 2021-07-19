"Pega Pega" volta em edição especial e TV Gazeta oferece prêmios

De volta à TV Gazeta, novela promete muita diversão Crédito: TV Globo

Nesta segunda-feira (19) a novela "Pega Pega" volta ao horário das 19h, em edição especial. A trama de Claudia Souto, com direção artística de Luiz Henrique Rios, retoma com uma divertida comédia romântica policial com confusões para lá de adoráveis.

A novela já começa com um plano infalível: o roubo do dinheiro da venda do luxuoso Carioca Palace, que pertence a Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso). É no hotel que é ambientado os maiores acontecimentos da história.

E como toda novela, tem aquele envolvente romance, não é mesmo? Os protagonistas Luíza (Camila Queiroz) e Eric (Mateus Solano) viverão um casal tranquilo e cheio de sonhos, mas nem tudo é essa calmaria toda. Eric é o grande interessado na compra do Carioca Palace, mas quem disse que a Luíza, diferente do seu avô Pedrinho, quer vender?

Enquanto o casal vive esse abalo, Malagueta (Marcelo Serrado), Júlio (Thiago Martins), Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa), que trabalham no hotel, planejam algo muito audacioso, roubar os 40 milhões de dólares da transação da venda.

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SORTEIO

E para movimentar ainda mais essa história, a TV Gazeta preparou um "cofre" cheio de prêmios para os capixabas usarem à vontade! Para participar da promoção, basta você desvendar a senha do cofre e ser o primeiro a postá-la no seu Instagram.

"Todos nós gostamos de desvendar segredos, por isso criamos uma promoção para que os capixabas possam brincar de descobrir a senha do nosso cofre, quem descobrir mais rápido a senha correta, abrirá o cofre e ganhará um super prêmio. Então, fique ligado nos intervalos da sua nova novela das sete, com o celular na mão, que um desses prêmios pode ser seu", diz Igor Estrella, coordenador de Promoção da TV Gazeta.

Entre os dias 19 e 24 de julho, nos intervalos da nova novela, aparecerão perguntas na TV. Para participar, basta tirar uma foto, abrir seu Instagram e postar um story indicando a resposta correta. É preciso marcar o perfil da TV Gazeta ( @tvgazetaes ).

Novela Pega Pega de volta às telas da TV Globo Crédito: Reprodução TV Globo

O primeiro a postar a foto com a resposta correta ganha três meses de Globoplay para maratonar programas, séries e filmes. E no dia 24 de julho, último dia da promoção, o prêmio é uma diária em um hotel em Vitória.

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