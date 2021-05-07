São Clemente

Paulo Gustavo vira enredo de escola de samba no Carnaval 2022

De acordo com o presidente da escola, Renato Almeida Gomes, a decisão de mudar o enredo já escolhido se deu porque Paulo Gustavo tinha "alma clementiana"

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:30

Agência FolhaPress

O ator Paulo Gustavo, 42 anos, morto por complicações da Covid no dia 4 de maio Crédito: Instagram/ Paulo Gustavo
São Clemente, escola de samba da zona sul do Rio, anunciou nesta sexta-feira (7) que vai homenagear Paulo Gustavo no Carnaval 2022. O ator e humorista morreu na terça-feira (4) após complicações provocadas pela Covid.
De acordo com o presidente da escola, Renato Almeida Gomes, a decisão de mudar o enredo já escolhido se deu porque Paulo Gustavo tinha "alma clementiana". "Em 2013, quando falamos sobre novelas, ele esteve conosco na avenida", afirmou. "A São Clemente foi a única escola em que ele desfilou na vida."
"Tenho certeza que faremos uma linda homenagem, podem ter certeza", afirmou. "O Paulo era uma figura sensacional. Ele era alegre, irreverente e crítico. Um cara que sempre colocou a família em primeiro lugar. Em 2013, quando falamos sobre novelas, ele esteve conosco na avenida."
Almeida Gomes contou que a ideia da homenagem surgiu em conversa com o comentarista e carnavalesco Milton Cunha, 59. Ele também afirmou que o tema que estava programado ("Ubuntu") poderá ser retomado em outra ocasião.
"O Milton me ligou falando sobre a obra e a vida do Paulo Gustavo", lembrou. "A história me emocionou e tocou meu coração. Nós iríamos falar sobre o Ubuntu, que é uma filosofia sustentada pela solidariedade, partilha, respeito e generosidade. Como disse o Milton, o Paulo carregava tudo isso dentro dele."
"Vamos conversar com o Tiago Martins, desenvolver o enredo e fazer um lindo e emocionante carnaval", prometeu. Com isso, o título do enredo será "Minha Vida É uma Peça", em referência a "Minha Mãe É uma Peça", trabalho pelo qual Paulo Gustavo ficou mais conhecido.

