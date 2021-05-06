Paulo Gustavo: quem sempre nos fez rir, agora nos faz chorar

Paulo foi alguém mais do que presente no palco da cultura, se fez presente no palco da vida de muitos brasileiros Crédito: Globo/João Miguel Júnior

A terça-feira (4) não terminou do modo que queríamos. Às 21h12 perdemos uma peça importante da cultura brasileira. Partiu do palco, da trama, das telas, ele, Paulo Gustavo . Quem arrancou tantas gargalhadas nossas, agora arranca lágrimas. Ao longo dos seus 50 dias de hospital, os brasileiros estiveram juntos, rezando, torcendo, enviado boas energias. Isso revelou que Paulo foi alguém mais do que presente no palco da cultura, se fez presente também no palco da vida de muitos brasileiros.

"Muita gente não sabe, mas o ator Paulo Gustavo era grande benemérito das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Paulo Gustavo doou R$ 600 mil para a construção de uma unidade de oncologia da Osid". Após o início das obras, o humorista voltou a doar. "Em 2017, quando a obra de construção iniciou, ele visitou o espaço. O apoio não parou por aí. Segundo a superintendente da Osid e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita, Paulo Gustavo doou à instituição um total de 1,5 milhão". Como realçou a Instituição da Irmã Dulce em publicação: “Com um coração grandioso, ele amou os pobres e doentes de Dulce, deixando suas pegadas na casa do Anjo Bom e sua presença nos corações dos acolhidos por ela”.

Hoje, somos convidados a assumir um gesto que antes era comum fazermos: dar uma salva de palmas. Sempre que uma peça de teatro ou uma apresentação termina, batemos palmas. Hoje é esse dia. Terminou uma grande peça no Brasil, mas a peça não terminou com aquelas gargalhadas, terminou com lágrimas emotivas, sentidas e saudosas. Hoje, vamos aplaudir um Paulo silenciado, um Paulo que passou a se esconder para sempre nas cortinas azuladas do infinito, brilhando como uma estrela no imenso palco do universo.