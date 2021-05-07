Não adianta chorar por Paulo Gustavo e agir como se a Covid não existisse

O ator Paulo Gustavo, 42 anos, morreu por complicações da Covid no dia 4 de maio Crédito: Instagram/ Paulo Gustavo

Porém, com as devidas vênias, não adianta hoje chorar por Paulo Gustavo e amanhã se comportar como se o coronavírus não existisse ou como se o vírus fosse uma mera “gripezinha” inofensiva, como insistem em aduzir os negacionistas . A morte de Paulo Gustavo e dos mais de 415 mil brasileiros não pode ter sido em vão!

Precisamos converter a dor, a perplexidade pelo luto precoce e a comoção nacional em autocuidados e, principalmente, em responsabilidade social de evitar que o vírus atinja outras pessoas. Por isso, chama tanto a atenção aqueles que, não basta se comportarem como alheios ao coronavírus, sentem-se na necessidade de fotografar e postar seus momentos de curtição na aglomeração sem máscaras.

Nem mesmo a condição de receber os tratamentos mais avançados conseguiu preservar a vida de Paulo Gustavo. Devemos nos proteger e àqueles a quem bem queremos. Para tanto, não é demais insistir no uso contínuo de máscaras de proteção facial quando o contato com outras pessoas for inevitável, reforçar a necessidade de higienizar as mãos, salientar que nenhum tipo de aglomeração é razoável no contexto da pandemia e, sobretudo, grifar, em letras garrafais, que não estamos num período de festas e de socialização.

Lamentavelmente, inúmeras mortes poderiam ter sido evitadas, quer fosse com ações coordenadas por parte do governo federal incentivando as medidas já comprovadas de combate ao coronavírus ou caso não houvesse sido recusadas mais de onze propostas de fornecedores de vacinas ao Brasil . Também não há como deixar de associar as mortes decorrentes de Covid-19 às ações coordenadas de militantes fundamentalistas que buscam, incessantemente, descredibilizar a ciência, induzindo a população a se comportar como aliados do coronavírus em vez de aliados no combate ao vírus.

Mandetta e Teich foram coerentes em seus depoimentos, assinalando que, a despeito dos inúmeros alertas, Bolsonaro preferiu montar uma assessoria paralela (anticientífica) para fazer justamente o oposto de tudo que era recomendado por pesquisadores e autoridades sanitárias, desdenhando os prognósticos de recrudescimento da pandemia e do morticínio que anunciava seu avizinhamento e, de fato, ocorreu e permanece em curso. Bolsonaro pagou para ver.

Paulo Gustavo e muitos compatriotas morreram vítimas de uma doença que ainda não tem remédio específico, mas tem vacina. Vacinas que o governo brasileiro por muito tempo relutou adquirir, conduzindo à demora na vacinação em massa da população do Brasil e prolongando a face mais agressiva da pandemia.

Negacionismo mata! Escolhas políticas embebidas em fanatismo com pitadas de falta de empatia têm potencial destrutivo!