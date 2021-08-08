Carnaval de Vitória 2022: veja ordem do desfile das escolas de samba

O sambista Cartola uma vez escreveu: "A tristeza vai transformar-se em alegria, e o sol vai brilhar no céu de um novo dia, vamos sair pelas ruas, pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade." Ao que tudo indica, esse dia está chegando para os capixabas – pelo menos no que diz respeito ao carnaval.