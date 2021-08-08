Carnaval de Vitória 2022: veja ordem do desfile das escolas de samba

O sambista Cartola uma vez escreveu: "A tristeza vai transformar-se em alegria, e o sol vai brilhar no céu de um novo dia, vamos sair pelas ruas, pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade." Ao que tudo indica, esse dia está chegando para os capixabas – pelo menos no que diz respeito ao carnaval.
Neste sábado (7), foi realizado um sorteio para definir a ordem em que as escolas de samba vão desfilar no Carnaval de Vitória de 2022. O evento, organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), começou a partir das 18h, na quadra da Novo Império, no bairro Caratoíra, em Vitória.
Apesar de os membros estarem se preparando para agitar o Sambão do Povo, vale lembrar que a realização do desfile está condicionada à liberação das autoridades, como o Governo do Estado. A perspectiva, no entanto, é positiva, considerando os reflexos do avanço da vacinação contra a Covid-19.
VEJA A ORDEM DO DESFILE:
- Unidos de Jucutuquara
- Imperatriz do Forte
- Novo Império
- Boa Vista
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Unidos da Piedade
- Andaraí
A fim de respeitar as medidas de combate à transmissão do novo coronavírus, a Liesge esclareceu que o sorteio foi limitado aos próprios diretores, aos membros das agremiações e à imprensa. O distanciamento social, o uso de máscara e o aferimento de temperatura também foram protocolos adotados.