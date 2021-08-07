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Números da pandemia

Covid-19: ES chega a 11.976 mortes e 546,6 mil casos confirmados

Estado registrou cinco óbitos e 337 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, conforme atualização do painel neste sábado (7)

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2021 às 17:36
Novo coronavírus já tirou a vida de quase 12 mil pessoas no Espírito Santo Crédito: Freepik
Neste sábado (7), o Espírito Santo chegou ao total de 11.976 mortes e 546.660 casos confirmados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados cinco óbitos e 337 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades, a Serra segue sendo a que acumula o maior número de pessoas que contraíram a doença: 68.874. Na sequência, aparece Vila Velha (67.884), seguida por Vitória (58.352) e Cariacica (41.850). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (27.574), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com um total de 9.127 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.388. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.105 contaminações.
Até este sábado (7), mais de 1,83 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 524.601, com um acréscimo de 187 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.059.068 pessoas já receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 820.588 também já receberam a segunda dose. Além delas, 102.486 pessoas receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única. 

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