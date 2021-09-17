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Música

Péricles é abandonado em altar em novo clipe

Vídeo de "Te Dei Meu Mundo", lançado nesta sexta-feira (17), dá nome ao primeiro EP do álbum "Céu Lilás"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2021 às 16:03

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:03

Péricles em ação em seu novo clipe,
Péricles em ação em seu novo clipe, "Te Dei Meu Mundo" Crédito: Victor Zarpa
Não, Pericão não está magoado, mas o primeiro EP do novo álbum, "Céu Lilás", é um prato cheio para todos os corações partidos. Amado no mundo do samba, Péricles acabou de divulgar nas plataformas digitais a primeira parte do projeto, que chega com quatro faixas inéditas, com destaque para "Te Dei Meu Mundo" que ganhou um videoclipe disponível nesta sexta (17), em seu canal no YouTube.
"Gosto muito de falar de amor, de todas as formas. Tanto os que dão certo, quanto os que não tem um final feliz. As músicas 'Te Dei Meu Mundo', 'Ainda Dói' e 'Fase Estranha', pegam bem no coração dos apaixonados e amantes da 'sofrência', mas tem um refresco! A última faixa, o samba de roda 'O Que Falta Pra Gente Formar', vai espantar qualquer tristeza", adianta o sambista.
Desde o álbum anterior, Péricles vem apostando nos videoclipes. Neste trabalho, serão quatro, um para cada EP, que serão divulgados nos próximos meses. "Procuro sempre evoluir e apresentar novidades para os fãs", explica.
E eles, com certeza, irão amar o vídeo de 'Te Dei Meu Mundo' e a interpretação de Péricles. Na história, o cantor é abandonado no altar pela noiva! "Gosto muito de viver as experiências retratadas nas minhas músicas e vou me aventurando como ator, um ator bem bonitinho! Procurei passar a melhor impressão, acho que consegui", diverte-se.
Uma das novidades de "Céu Lilás" é a volta da parceria Péricles/Thiaguinho nas composições. Os dois assinam a faixa "Ainda Dói". "Essa música foi escrita em um telefonema, nas várias vezes que falamos e comemoramos a vida e a amizade. Ele tinha as primeiras frases, ou 'cabeça da música', como chamamos, e no outro dia mandei a música pronta que gravei em seguida. Temos duas canções assinadas por nós neste álbum. A outra virá em um dos próximos EPs", complementa.

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