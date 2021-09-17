Péricles é abandonado em altar em novo clipe

Péricles em ação em seu novo clipe, "Te Dei Meu Mundo" Crédito: Victor Zarpa

"Céu Lilás", é um prato cheio para todos os corações partidos. Amado no mundo do samba, Péricles acabou de divulgar nas plataformas digitais a primeira parte do projeto, que chega com quatro faixas inéditas, com destaque para "Te Dei Meu Mundo" que ganhou um videoclipe disponível nesta sexta (17), em seu canal no Não, Pericão não está magoado, mas o primeiro EP do novo álbum,, é um prato cheio para todos os corações partidos. Amado no mundo do samba,acabou de divulgar nas plataformas digitais a primeira parte do projeto, que chega com quatro faixas inéditas, com destaque paraque ganhou um videoclipe disponível nesta sexta (17), em seu canal no YouTube

"Gosto muito de falar de amor, de todas as formas. Tanto os que dão certo, quanto os que não tem um final feliz. As músicas 'Te Dei Meu Mundo', 'Ainda Dói' e 'Fase Estranha', pegam bem no coração dos apaixonados e amantes da 'sofrência', mas tem um refresco! A última faixa, o samba de roda 'O Que Falta Pra Gente Formar', vai espantar qualquer tristeza", adianta o sambista.

Desde o álbum anterior, Péricles vem apostando nos videoclipes. Neste trabalho, serão quatro, um para cada EP, que serão divulgados nos próximos meses. "Procuro sempre evoluir e apresentar novidades para os fãs", explica.

E eles, com certeza, irão amar o vídeo de 'Te Dei Meu Mundo' e a interpretação de Péricles. Na história, o cantor é abandonado no altar pela noiva! "Gosto muito de viver as experiências retratadas nas minhas músicas e vou me aventurando como ator, um ator bem bonitinho! Procurei passar a melhor impressão, acho que consegui", diverte-se.