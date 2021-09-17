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Grávida de gêmeos, Bárbara Evans perde um dos bebês: 'coração parou'

A modelo enfrentava problemas com o desenvolvimento de um dos embriões

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 09:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 set 2021 às 09:06
A modelo Bárbara Evans
A modelo Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraevans22
Bárbara Evans engravidou de gêmeos com a ajuda de um processo de fertilização e enfrentava problemas com o desenvolvimento de um dos embriões. Na tarde desta quinta-feira, 16, a modelo revelou pela rede social que o coração do bebê parou de bater.
"Estou sorrindo, mas as notícias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais", disse Bárbara, que será mãe pela primeira vez. "Deus escolheu assim, então a gente tem que aceitar. Não chorei, estou chorando aqui pela primeira vez. Mas estou bem, estou em paz, Deus sabe o que é melhor para gente."
Como a gravidez ainda está nas primeiras semanas e o embrião era muito pequeno, Bárbara não precisará fazer nenhum procedimento. "No início, é tudo bem para a medicina eu ter perdido o que não estava evoluindo porque o corpo vai absorver para ele. Não tem problema. Se parasse de evoluir mais para frente, teria alguns riscos de ter que fazer o parto dos dois", revelou a modelo pelo stories do Instagram.
"Acho que me conectei muito com Deus esses dias e ele acalmou meu coração. Estou bem, chorando porque estou contando para vocês. Sei que ele escolheu o melhor para a minha vida", concluiu Evans.

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