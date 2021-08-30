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Maternidade

Bárbara Evans chora ao falar sobre processo de fertilização e diz que pensa em adotar

"Se eu não conseguir engravidar, não descarto a possibilidade de adoção", afirma

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 ago 2021 às 11:39
Bárbara Evans, 30, tem compartilhado com seus fãs o processo de fertilização in vitro pelo qual está passando para engravidar. Na noite deste domingo (29), ao ser questionada por uma seguidora se ela pensa na possibilidade de adotar, a modelo respondeu que sim.
"Meu sonho é gerar uma vida dentro de mim, então vou até o fim (com a fertilização)... Mas se eu não conseguir (engravidar), não descarto a possibilidade (de adoção), não. Inclusive sou super a favor", disse ela.
A modelo Bárbara Evans
A modelo Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraevans22
Mais cedo, em vídeos no Stories do Instagram, Evans chorou ao falar que o resultado da biópsia em sete embriões fertilizados não era o esperado por ela. "De sete embriões, a gente ficou com três, três saudáveis. A gente queria quatro, a gente precisava de quatro", afirmou.
A modelo acrescentou que a médica recomendou que ela captasse óvulos por mais dois ciclos menstruais, mas em conversa com o marido, Gustavo Theodoro, o casal decidiu prosseguir com os três embriões.
"Eu não tenho estrutura emocional para fazer mais dois meses agora [de captação de óvulos], seguidos. Então, eu conversei com meu marido e, se Deus quis dessa forma, a gente também quer."
Segundo a modelo, serão usados dois embriões, e o terceiro será congelado. "Caso não vingue nenhum dos embriões, os dois que vamos colocar, a gente vai passar por uma nova captação."
Evans já disse anteriormente que ela e o marido não podem ter filhos da forma natural. "Estamos fazendo fertilização in vitro, porque tenho endometriose e fiz uma cirurgia no ovário." Em 2020, a modelo passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário.

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