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Sonho realizado

Bárbara Evans anuncia que está grávida do seu primeiro filho após fertilização

Em vídeo no Instagram, modelo se emociona ao mostrar resultado do teste
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 set 2021 às 13:03

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:03

A modelo Bárbara Evans, 30, anunciou nesta sexta (3) que está grávida do seu primeiro filho. Em vídeo publicado no Instagram, a modelo mostra desde o momento em que espera ficar pronto o resultado do teste até a hora em que conta para o marido, Gustavo Theodoro, a novidade.
Evans vinha compartilhando com de seguidores na rede social o processo de fertilização pelo qual vinha passando. A modelo já tinha dito que ela e o marido não poderiam ter filhos de forma natural.
Bárbara Evans e Gustavo Theodoro
Bárbara Evans e o noivo Gustavo Theodoro estão esperando o primeiro filho Crédito: Reprodução/ Instagram @barbaraevans22
"Estamos fazendo fertilização in vitro, porque tenho endometriose e fiz uma cirurgia no ovário." Em 2020, a modelo passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário.
Ao descobrir, em frente à câmera do celular que estava grávida, Evans chorou muito. "Não acredito meu Deus, deu certo. Não acredito", afirmou.
Para contar ao marido, ela colocou o teste embaixo do guardanapo no lugar da mesa que Theodoro costuma se sentar para fazer as refeições. "Barbrinha. Meu Deus do céu, eu não esperava", afirmou ele.

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