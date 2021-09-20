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Reality

'A Fazenda 13': Aline Mineiro chora após se sentir rejeitada

A atriz desabafou sobre atividade do reality: ‘O pior sentimento do mundo é a rejeição’

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 17:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 set 2021 às 17:02
Aline Mineiro é atriz, modelo e ex-panicat
Aline Mineiro é atriz, modelo e ex-panicat Crédito: Instagram/@alinemineiro
uma atividade revelou o que os colegas de confinamento pensam sobre o potencial de cada um para a 13ª edição de A Fazenda. O resultado abalou Aline Mineiro, que foi às lágrimas ao desabafar com colegas, na noite de domingo, 19.
Os peões tinham que apontar quem seria um dos finalistas e quem seria o primeiro eliminado do reality rural da Record, mas a atriz não foi lembrada por ninguém.

"O pior sentimento do mundo é a rejeição", desabafou Aline com Dayane Mello e Liziane Gutierrez.

Ela considerou suas ações nos primeiros dias de programa e se perguntou se beijar Medrado na primeira festa da temporada não a teria prejudicado.
Dayane, que já participou do reality Gran Fratello VIP (o BBB da Itália), consolou a colega: "Eu não sei se você foi ou não foi cancelada, porque essa coisa de cancelamento para mim é nova isso para mim não existe", refletiu.
"Cancelados ou não cancelados, somos artistas, todos temos direitos iguais de ir e vir, de se reinventar a cada dia. Então essa coisa de cancelado, tira da cabeça que não existe, porque todo mundo aqui queria tá aqui também. Então, se você tá aqui, é porque cancelada você não é e nunca foi", disse.
Na primeira dinâmica do programa, Aline ganhou imunidade e não pode ser votada nesta semana.

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