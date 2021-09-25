A Fazenda 13: Nego do Borel é acusado de estupro por internautas; fãs pedem expulsão

Nego do Borel e Dayane Mello, em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus

A madrugada e manhã deste sábado (25) no Twitter foi movimentada de acusações contra Nego do Borel, que participa do reality "A Fazenda 13". Internautas apontam que o cantor teria se aproveitado da embriaguez da modelo Dayane Mello e forçado sexo com a participante inconsciente no confinamento.

"Para com isso, Nego" e "É que eu tenho uma filha" são frases ouvidas nos vídeos que circulam nas redes sociais, onde não é possível ver o que acontece, já que Dayane e Nego estariam numa cama que fica no ponto cego da câmera.

⚠️ Alerta gatilho:



Neste vídeo é possível ouvir Dayane dizer: "Para com isso Nego."



ESTUPRO NA FAZENDA | ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/JLNVqgYaSw — Espiadinha (@CanalEspiadinha) September 25, 2021

⚠️ Alerta gatilho:



Conseguimos gravar mais um vídeo em que Dayane se sente incomodada com Nego do Borel: “Para com essa boca! Pare com essa boca!” pic.twitter.com/Waz8vh1gfM — Espiadinha (@CanalEspiadinha) September 25, 2021

Para alguns internautas, a cena gerou revolta e trata-se de um episódio de assédio ou até de estupro. A tag 'Estupro na Record' figurou nos assuntos mais comentados do Twitter durante toda a manhã de sábado (25).

"Não esperem a Dayane acordar para ver se ela queria ou não ter relações sexuais. As filmagens são claras. Ela não queria, muito menos podia dar consentimento. A culpa nunca é da vítima! Não é não!", escreveu um telespectador.

Não esperem a Dayane acordar pra ver se ela queria ou não ter relações sexuais. As filmagens são claras. Ela NÃO queria, MUITO MENOS podia dar consentimento. A CULPA NUNCA É DA VÍTIMA! NÃO É NÃO!



ESTUPRO NA FAZENDA

ESTUPRO NA RECORD https://t.co/rgGy8UFAtK — ʙᴀᴅ ʙᴀʏs ? (@babylrxx) September 25, 2021

A equipe de Dayane Mello se manifestou no Twitter sobre o episódio. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos, assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem. Denunciem", pediu.

Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem! DENUNCIEM! — Dayane Mello ? (@daymelloreal) September 25, 2021

ENTENDA O CASO

Mais cedo, quando os participantes foram dormir, MC Gui viu que Nego foi para a mesma cama que Dayanne estava - que fica num ponto cego da câmera - e questionou se ela queria mesmo ficar ali. A participante estava visivelmente bêbada e não conseguiu nem trocar de roupa para dormir.

A mulher sem capacidade nenhuma de resposta por si só, em um estado alcoolizado enorme. Estamos vendo um ESTUPRO NA FAZENDA. pic.twitter.com/dVkieB5hmS — QG da Dayane Mello ? (@qgdayanemello) September 25, 2021

Os peões ainda orientaram Nego do Borel a deixar a cama. Tati Quebra Barraco e Solange Gomes chegaram a dizer para Nego não tentar nada, enquanto Erasmo Viana disse que não via problema, já que dois estavam solteiros.

Podem continuar tentando nos calar pois será em vão e estaremos aqui por Justiça



Marquem jornalistas de outras emissoras para que o caso se espalhe



ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/IB1TsfWE4m — Bubs?? (@bublansk) September 25, 2021

Na madrugada, internautas publicaram vídeos mostrando os participantes dormindo e surgem gemidos que supostamente seriam de Nego do Borel. Além disso, frases como "Para com isso, Nego" e "É que eu tenho uma filha" são ouvidas na sequência.