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Polêmica

A Fazenda 13: Nego do Borel é acusado de estupro por internautas; fãs pedem expulsão

Cantor virou assunto nas redes sociais por, supostamente, ter forçado sexo com a participante Dayane Mello

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2021 às 10:08
Nego do Borel e Dayane Mello, em
Nego do Borel e Dayane Mello, em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus
A madrugada e manhã deste sábado (25) no Twitter foi movimentada de acusações contra Nego do Borel, que participa do reality "A Fazenda 13". Internautas apontam que o cantor teria se aproveitado da embriaguez da modelo Dayane Mello e forçado sexo com a participante inconsciente no confinamento.
"Para com isso, Nego" e "É que eu tenho uma filha" são frases ouvidas nos vídeos que circulam nas redes sociais, onde não é possível ver o que acontece, já que Dayane e Nego estariam numa cama que fica no ponto cego da câmera.
Para alguns internautas, a cena gerou revolta e trata-se de um episódio de assédio ou até de estupro. A tag 'Estupro na Record' figurou nos assuntos mais comentados do Twitter durante toda a manhã de sábado (25).
"Não esperem a Dayane acordar para ver se ela queria ou não ter relações sexuais. As filmagens são claras. Ela não queria, muito menos podia dar consentimento. A culpa nunca é da vítima! Não é não!", escreveu um telespectador.
A equipe de Dayane Mello se manifestou no Twitter sobre o episódio. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos, assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem. Denunciem", pediu.

ENTENDA O CASO

Mais cedo, quando os participantes foram dormir, MC Gui viu que Nego foi para a mesma cama que Dayanne estava - que fica num ponto cego da câmera - e questionou se ela queria mesmo ficar ali. A participante estava visivelmente bêbada e não conseguiu nem trocar de roupa para dormir.
Os peões ainda orientaram Nego do Borel a deixar a cama. Tati Quebra Barraco e Solange Gomes chegaram a dizer para Nego não tentar nada, enquanto Erasmo Viana disse que não via problema, já que dois estavam solteiros.
Na madrugada, internautas publicaram vídeos mostrando os participantes dormindo e surgem gemidos que supostamente seriam de Nego do Borel. Além disso, frases como "Para com isso, Nego" e "É que eu tenho uma filha" são ouvidas na sequência.

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