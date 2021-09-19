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Chamado de ícone, Dynho ganha a web após briga com Nego do Borel

Borel foi também acusado nas redes sociais de importunação sexual, ao tentar beijar participante de reality que estava bêbada

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 13:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 set 2021 às 13:15
Dynho e Nego do Borel brigaram após festa de a Fazenda
Dynho e Nego do Borel brigaram após festa de a Fazenda Crédito: Redes Sociais/Reprodução
SÃO PAULO - O surto do cantor Nego do Borel após a primeira festa de A Fazenda 13 (Record), na noite da última sexta-feira (17), ainda movimentava as redes sociais na manhã deste domingo (19). E Dynho Alves era o destaque, com os internautas o chamando de "ícone" e "príncipe".
O programa da noite de sábado (18) mostrou mais detalhes da briga que tomou conta da baia após a festa, que incluiu um confronto entre Dynho e Borel. Entre gritos e chutes de balde (literalmente!), os outros peões tiveram que intervir para evitar confronto físico.

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Após a festa, os internautas já vinham usando as redes sociais para protestar contra o que foi interpretado como assédio de Borel contra Dayane Mello, com direito a pedido de expulsão no Twitter. Na ocasião, o cantor chegou a se irritar com a produção e teve um surto, com gritos e chutando balde na baia.
Como as câmeras não mostraram o final da confusão, os internautas puderam ver apenas neste sábado, no programa, que a briga se tornou generalizada. Os falatórios de Borel indignado com as regras, que incluem o fechamento da baia durante a noite, incomodaram os outros peões.
O cantor atirou um balde contra a porta, o que incomodou ainda mais os colegas de confinamento. Mussunzinho e Vitor protestaram. Já Dynho disparou: "Tu não está falando com moleque não, rapaz. Está todo mundo aqui de saco cheio de você", sendo segurado pelos colegas.
Na web, internautas vibraram com a reação de Dynho. "Imagina o quão insuportável a pessoa tem que ser para tirar Dynho da paz dele, o príncipe é tão calmo", "pegando meus panos para passar para o Dynho" e "Dynho serviu tanto nessa briga, ícone que vou proteger até o fim" foram alguns comentários.***

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