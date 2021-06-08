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Polêmica

Polícia indicia mãe de Nego do Borel sob suspeita de agredir criança de 8 anos

Conselho Tutelar já havia sido acionado pela mãe biológica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:59

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:59

Roseli Viana é mãe de Nego do Borel
Roseli Viana é mãe de Nego do Borel Crédito: Reprodução/@negodoborel
A DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) indiciou Roseli Viana Gomes, mãe do cantor Nego do Borel, e seu atual companheiro pelos crimes de maus-tratos e lesões corporais contra a enteada, uma menina de oito anos.
As agressões aconteceram no dia 24 de maio e foram constatadas por meio de laudo IML (Instituto Médico Legal). Além disso, foram recolhidos depoimentos da vítima. Alex Gomes, o pai, e a madrasta, segundo a Polícia Civil, negaram as acusações, mas deram declarações contraditórias.
As lesões aparentes no corpo da garota não poderiam ter sido provocadas pela mãe biológica da menina, pois, segundo a perícia, eram anteriores ao final de semana em que ambas estiveram juntas. A mãe e o pai têm guarda compartilhada. Na ausência do pai, Roseli é quem cuidava da jovem.
Segundo as investigações, a criança narrou para sua mãe que, ao contar para o pai sobre as agressões sofridas pela madrasta, também teria sido agredida por ele e castigada.
O motivo das agressões seria o uso sem querer do shampoo da madrasta por parte da menina. O Conselho Tutelar já havia sido acionado em 10 de maio pela mãe biológica da menina antes mesmo das agressões.
A criança teria levado chineladas, arranhões e tapas e foi encaminhada junto à mãe para a realização de exames. O depoimento de Roseli foi colhido no último dia 26 de maio.
Procurada, a advogada Elizabeth Medeiros, que orienta Roseli na acusação, diz que "Roseli e o Alex recebem com muita tristeza a informação do indiciamento". De acordo com ela, ambos "seguem confiantes no esclarecimento dos fatos e com a certeza que serão inocentados de todas as acusações".
O cantor Nego do Borel, que atualmente está nos Estados Unidos, não havia se manifestado sobre o tema.

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