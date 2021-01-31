Duda Reis diz que suposta amante de Nego do Borel não se desculpou

Duda Reis, Nego do Borel e Lisa Barcelos: trio envolvido em polêmica de traição e áudios vazados Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

O conturbado fim de namoro entre Nego do Borel, 28, e Duda Reis, 19 , ganhou mais um capítulo neste domingo (31). Isso porque a atriz afirmou que a suposta amante do cantor nunca lhe pediu desculpas pelo ocorrido, mas, caso a tivesse procurado, teria sido "muito bem acolhida, muito bem recebida".

A declaração de Duda Reis foi feita em resposta a uma internauta em uma página do Instagram que destacava um desabafo da influenciadora Lisa Barcelos, de que não vai mais aguentar comentários debochados. Segundo ela, os ataques seriam constantes desde que seu romance com Nego do Borel veio a público.

"Se não gosta de mim só peço que pare de me seguir. Eu já pedi perdão por tudo e é uma coisa que sempre vai me abalar, já não basta eu me cobrar e julgar demais por isso, não preciso de plateia para ajudar a me afundar. Só isso que peço", afirmou a jovem, que teve um áudio vazado falando sobre o cantor.

Diante do desabafo, Duda Reis negou que tenha recebido desculpas, apenas pelos stories. "Você é jovem demais e tem um caminho lindo pela frente, mas não se esqueça, por mais que você tenha seu público e seu trabalho, o mais importante sempre é ser humano e se resolver com quem foi ferido", afirmou.

Duda disse ainda que espera ainda poder conversar com a influenciadora e quando isso acontecer ela estará de braços estendidos. "Mulheres precisam se unir", finalizou a atriz.