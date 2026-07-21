Meia Maratona dos Reis Magos abre inscrições para terceira edição com R$ 12 mil em premiação

A Meia Maratona dos Reis Magos chega à sua terceira edição no dia 6 de setembro, reunindo esporte, natureza e história. Ao todo, serão R$ 12 mil em premiação em dinheiro, além de troféus para diversas categorias. A competição contará com percursos de 21 quilômetros e 5 quilômetros. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Ticket Sports.





O grande destaque é a meia maratona. A largada acontece em Bicanga e os corredores seguem por um trajeto praticamente todo à beira-mar, passando pelas praias de Bicanga, Manguinhos, Baleia, Jacaraípe, Capuba, Costa Bela, pelas imponentes falésias de Nova Almeida e pela Praia de Nova Almeida. Um dos momentos mais marcantes do percurso é um trecho de aproximadamente 200 metros disputado diretamente na areia da praia, proporcionando aos atletas uma experiência única antes da chegada na histórica Igreja dos Reis Magos.





Ao longo dos 21 quilômetros, o visual alterna praias, costões, vegetação nativa e as falésias de Nova Almeida, formando um percurso que alia velocidade, contemplação e contato direto com a natureza. A chegada, em frente à Igreja dos Reis Magos, transforma o fim da prova em um momento especial para atletas e público.

Já a prova de 5 quilômetros terá largada e chegada na Igreja dos Reis Magos, permitindo que corredores iniciantes, famílias e atletas que buscam distâncias menores também vivenciem um dos cenários históricos mais importantes do Espírito Santo.





A combinação entre praias, falésias, mar e patrimônio histórico faz da prova uma das mais cênicas do calendário esportivo capixaba, atraindo tanto atletas em busca de performance quanto corredores que valorizam a experiência de percorrer um trajeto repleto de paisagens naturais e significado histórico.

"A Meia Maratona dos Reis Magos traz inúmeros ganhos para os participantes. Além do cuidado com a saúde, é possível conhecer cenários incríveis da nossa cidade, que tem se preparado cada vez mais para quem caminha, corre e pedala em busca de mais qualidade de vida. Ter a Serra no circuito de grandes corridas reforça o potencial do município como destino para o turismo esportivo, movimenta a economia local e valoriza nossos atrativos naturais e culturais. Seguimos trabalhando para que a cidade esteja cada vez mais preparada para receber eventos como esse, que promovem bem-estar, fortalecem o turismo e mostram para todo o Brasil o que a Serra tem de melhor", diz Weverson Meireles, prefeito da Serra.



