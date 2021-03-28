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Outra polêmica

Nego do Borel mostra o pênis durante live nas redes sociais

Enquanto conversava com os cerca de 2.600 espectadores da live, o cantor repentinamente pôs suas partes íntimas para fora da calça e virou a câmera do celular para elas

Publicado em 28 de Março de 2021 às 11:27

Publicado em 

28 mar 2021 às 11:27
O funkeiro Nego do Borel
O funkeiro Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
O cantor Nego do Borel, de 28 anos, pegou seus seguidores de surpresa durante uma live na madrugada deste domingo (28) e mostrou seu pênis para os vários fãs que o acompanhavam na transmissão em suas redes sociais.
Enquanto conversava com os cerca de 2.600 espectadores da live, o cantor repentinamente pôs suas partes íntimas para fora da calça e virou a câmera do celular para elas.
O assunto e também as prints do momento rapidamente viralizaram nas redes sociais, com muitos internautas criticando a atitude de Nego do Borel, que tem mais de 12 milhões de seguidores em seu Instagram, onde tudo aconteceu.

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O cantor, aliás, vem se envolvendo em diversas polêmicas recentemente. No começo do ano, sua ex-noiva, Duda Reis, registrou boletim de ocorrência em que acusa Nego do Borel de violência doméstica, estupro e ameaça de morte.
O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, como "lesão corporal, violência doméstica, estupro de vulnerável, ameaça e injúria", segundo informou a Secretaria de Segurança Pública à época.
Em fevereiro, Nego do Borel gravou um vídeo pedindo ajuda aos fãs e pedindo que eles esperem até que a Justiça conclua as investigações sobre o caso.
Ele ainda não se manifestou sobre a live em que mostrou as partes íntimas e sobre a repercussão do ocorrido.

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