Príncipe William é eleito homem careca mais sexy do mundo

O príncipe William, 38, acaba de ganhar um título inusitado e que não está relacionado à realeza. O herdeiro do trono britânico foi eleito o homem careca mais sensual do mundo. De acordo com pesquisa que usou o Google como base, ele foi descrito como "sexy", "atraente" ou "quente" 17,6 milhões de vezes online, citado em blogs, relatórios e páginas encontradas no buscador.
De acordo com o The Sun, William deixou para trás celebridades como Mike Tyson, 54, que recebeu 8,8 milhões de menções e Jason Statham, 53, com 7,4 milhões de citações na internet. O boxeador e o ator de "Carga Explosiva" ocuparam a segunda e terceira colocações, respectivamente.
O presidente russo, Vladimir Putin, 68, perdeu uma posição entre os dez primeiros, com 2,2 milhões de registros. Já o astro de Star Trek, Patrick Stewart, 80, recebeu 1,1 milhão de menções associadas a palavra "sexy" online.
CONFIRA OS 10 PRIMEIROS COLOCADOS
- Príncipe William - 17.6 milhões
- Mike Tyson - 8.8 milhões
- Jason Statham - 7.4 milhões
- Pitbull - 5.4 milhões
- Michael Jordan - 5.3 milhões
- Floyd Mayweather - 4.3 milhões
- John Travolta - 3.8 milhões
- Bruce Willis - 3.3 milhões
- Dwayne Johnson - 2.6 milhões
- Vin Diesel - 2.3 milhões