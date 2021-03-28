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Príncipe William é eleito homem careca mais sexy do mundo

De acordo com o The Sun, William deixou para trás celebridades como Mike Tyson, 54, que recebeu 8,8 milhões de menções e Jason Statham, 53, com 7,4 milhões de citações na internet

Publicado em 28 de Março de 2021 às 09:59

Publicado em 

28 mar 2021 às 09:59
O príncipe William, da família real britânica
O príncipe William, da família real britânica Crédito: Reprodução/Instagram @kensingtonroyal
O príncipe William, 38, acaba de ganhar um título inusitado e que não está relacionado à realeza. O herdeiro do trono britânico foi eleito o homem careca mais sensual do mundo. De acordo com pesquisa que usou o Google como base, ele foi descrito como "sexy", "atraente" ou "quente" 17,6 milhões de vezes online, citado em blogs, relatórios e páginas encontradas no buscador.
De acordo com o The Sun, William deixou para trás celebridades como Mike Tyson, 54, que recebeu 8,8 milhões de menções e Jason Statham, 53, com 7,4 milhões de citações na internet. O boxeador e o ator de "Carga Explosiva" ocuparam a segunda e terceira colocações, respectivamente.
O presidente russo, Vladimir Putin, 68, perdeu uma posição entre os dez primeiros, com 2,2 milhões de registros. Já o astro de Star Trek, Patrick Stewart, 80, recebeu 1,1 milhão de menções associadas a palavra "sexy" online.

CONFIRA OS 10 PRIMEIROS COLOCADOS

  1. Príncipe William - 17.6 milhões
  2. Mike Tyson - 8.8 milhões
  3. Jason Statham - 7.4 milhões
  4. Pitbull - 5.4 milhões
  5. Michael Jordan - 5.3 milhões
  6. Floyd Mayweather - 4.3 milhões
  7. John Travolta - 3.8 milhões
  8. Bruce Willis - 3.3 milhões
  9. Dwayne Johnson - 2.6 milhões
  10. Vin Diesel - 2.3 milhões

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