A Fazenda: após expulsão, Polícia investiga Nego do Borel por suspeita de estupro

Nego do Borel em "A Fazenda 13" Crédito: Reprodução/Playplus

As informações foram confirmadas em nota enviada ao jornal Folha de S.Paulo pela Secretária de Segurança Pública de São Paulo (leia a íntegra mais abaixo). A expulsão ocorreu após os telespectadores acusarem o participante de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello , 32 anos, na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa.

Segundo o órgão, a advogada da vítima compareceu a um distrito policial e informou às autoridades os fatos. Ela também apresentou uma unidade de armazenamento portátil com as imagens gravadas do ocorrido.

Não devem ser divulgados mais detalhes a fim de preservar a investigação, segundo a SSP-SP.

Veja a íntegra da nota enviada pela secretaria:

"Um cantor, de 29 anos, é investigado por suspeita de estupro de vulnerável contra uma mulher, de 32, dentro de um reality show, neste sábado (25), em Itapecerica da Serra. A advogada da vítima compareceu ao distrito policial e relatou os fatos, além de apresentar um pendrive com as imagens do ocorrido. O caso foi registrado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. Outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial."

EXPULSÃO

A Record decidiu expulsar Nego do Borel do reality após o participante supostamente estuprar a modelo Dayane Mello. Em nota, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição".