A Fazenda: após expulsão, Polícia investiga Nego do Borel por suspeita de estupro

A expulsão do cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, do reality A Fazenda 13, exibido pela RecordTV, neste sábado (25) tem mais uma polêmica. O artista de 29 anos está sendo investigado pela polícia por suspeita de estupro de vulnerável.
As informações foram confirmadas em nota enviada ao jornal Folha de S.Paulo pela Secretária de Segurança Pública de São Paulo (leia a íntegra mais abaixo). A expulsão ocorreu após os telespectadores acusarem o participante de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello, 32 anos, na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa.
Segundo o órgão, a advogada da vítima compareceu a um distrito policial e informou às autoridades os fatos. Ela também apresentou uma unidade de armazenamento portátil com as imagens gravadas do ocorrido.
Não devem ser divulgados mais detalhes a fim de preservar a investigação, segundo a SSP-SP.
Veja a íntegra da nota enviada pela secretaria:
"Um cantor, de 29 anos, é investigado por suspeita de estupro de vulnerável contra uma mulher, de 32, dentro de um reality show, neste sábado (25), em Itapecerica da Serra. A advogada da vítima compareceu ao distrito policial e relatou os fatos, além de apresentar um pendrive com as imagens do ocorrido. O caso foi registrado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. Outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial."
EXPULSÃO
A Record decidiu expulsar Nego do Borel do reality após o participante supostamente estuprar a modelo Dayane Mello. Em nota, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição".
A emissora também informa que Dayane passou por atendimento psicológico. Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.