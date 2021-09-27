Nego do Borel tem dois processos abertos por abuso sexual

Nego do Borel Crédito: Divulgação/A Fazenda

A Record anunciou neste sábado, 25, que o cantor Nego do Borel foi expulso da 13ª edição do reality show A Fazenda. O artista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra sua colega de confinamento Dayane Mello. O cantor já tem um processo por assédio sexual, aberto pela sua ex-noiva, a atriz Duda Reis.

"Nego do Borel não faz mais parte de A Fazenda 13. O cantor foi expulso do reality durante esse sábado, 25, após a análise das imagens e o depoimento de Dayane Mello", divulgou a Record pela rede social do reality.

"Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição", informou a emissora em nota, após pressão de patrocinadores do reality e do público ao longo do dia.

Nego do Borel não faz mais parte de #AFazenda 13. O cantor foi expulso do reality durante esse sábado (25) após a análise das imagens e o depoimento de @daymelloreal.



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A equipe jurídica de Dayane registrou a ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP), onde o reality rural está acontecendo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o advogado apresentou imagens para justificar a ocorrência, além de relatar os fatos.

Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. — Dayane Mello ? (@daymelloreal) September 25, 2021

Nos vídeos da transmissão é possível perceber que a modelo aparentava estado de embriaguez após uma festa que começou na noite de sexta-feira, 24. Nego do Borel se deitou na cama junto com ela e MC Gui chegou a pedir a ele que saísse. Outros confinados também comentam sobre ela estar "completamente bêbada". Durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.

A ex-noiva do cantor, Duda Reis, se pronunciou nas redes dizendo que as imagens foram um gatilho para ela. "Pelo bem da minha saúde mental, hoje minha família e minha equipe me afastou das redes sociais. Costumo gravar vídeos falando, porém ao ver a imagem do meu agressor forçando uma relação sexual com uma mulher 100% vulnerável, automaticamente tive gatilhos enormes e desenvolvi uma série de crises de pânico", inicia;

"Lembrei do que eu vivia e lembrei de como foi duro ter sido desacreditada por muitas pessoas por muito tempo, enquanto eu me esgoelava para tentar contar o que eu vivi e para ajudar mulheres a não sofrerem o mesmo com o mesmo homem. Tenho pesadelos e flashbacks de inúmeras situações de violência (física e sexual) quase toda semana, e tenho feito diversos tratamentos e sendo muito bem cuidada, porém, os abusadores deixam marcas na alma", escreveu.

ENTENDA O CASO DAYANE MELLO

Enquanto os participantes se preparavam para dormir, MC Gui comenta, ao perceber Nego do Borel na mesma cama que Dayane Mello: "Day, se você quiser ficar aí, você responde. Papo sério. Se ela não responder você sai, Nego".

Na sequência, outros confinados comentam sobre ela estar "completamente bêbada". Durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.

Dayane deu um depoimento sobre o ocorrido que foi ao ar durante a exibição do programa. A modelo começou dizendo que recordava de tudo o que aconteceu. Em seguida, negou se lembrar que os colegas a chamaram para sair da cama onde estava com Nego do Borel e que havia dito a ele que tinha uma filha, tentando evitar o cantor.

Mello afirmou ainda que estava consciente que os dois "dormiram abraçados" e que não fez nada do que não queria. "A gente não transou", afirmou. Porém, nas imagens do programa, é possível ouvi-la rejeitando Nego na madrugada: "Para com isso, Nego", disse entre respirações ofegantes, beijos e gemidos. Dayane ainda pediu mais uma vez: "Para com essa boca".

A equipe de #AFazenda conversou com a @daymelloreal sobre os acontecimentos dessa madrugada, pós-festa. O depoimento da modelo foi, claro, crucial para a expulsão de Nego do Borel do reality.

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A assessoria de Nego do Borel afirmou que está em contato com a equipe jurídica da RecordTV para pedir mais detalhes sobre a expulsão. "Deixamos claro que somos a favor de que a justiça seja feita e por isso pedimos para que evitem julgamentos sem provas ou baseados em pequenos recortes da internet", diz um comunicado na rede social do cantor.

Nego do Borel não faz mais parte de #AFazenda 13. O cantor foi expulso do reality durante esse sábado (25) após a análise das imagens e o depoimento de @daymelloreal.



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RELEMBRE O CASO DE DUDA REIS

Em janeiro deste ano, após desabafar na internet sobre a agressividade do ex-noivo, Duda Reis abriu um registro policial acusando Nego do Borel por estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV (infecção sexualmente transmissível). Pela medida protetiva da Lei Maria da Penha, Nego não podia contatar ou se aproximar dela.

A atriz afirmou que foram mais de dois anos de relacionamento abusivo. Por causa dos traumas sofridos, a jovem de 19 anos foi diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, bulimia e anorexia, e toma remédios prescritos pelo psiquiatra. Duda disse que os medicamentos a deixavam "chapada" e nesses momentos o ex-parceiro teve relações sem consentimento.

"Ele chegava e vinha ter relações comigo e eu aceitava. Eu não tinha consciência", contou a influenciadora em entrevista ao Fantástico. "A gente acha que estupro é a pessoa te pegar e sair te arrastando, pegar uma pessoa desconhecida na rua, mas não. Quando eu tive essa consciência eu fiquei muito mal de como me submeti a muitas coisas". O cantor negou: "Estupro é uma coisa muito séria. Não houve sexo sem consentimento".