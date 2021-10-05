"A depressão me tomou", disse Nego do Borel antes de desaparecer

Nego do Borel se emociona ao falar sobre acusação de estupro - Crédito: Instagram/@negodoborel

Desaparecido desde a última segunda-feira (4), Nego do Borel passa por um momento difícil em sua vida. Pouco depois de sair de casa e não dar mais notícias, o cantor deixou uma carta para seu assessor revelando estar com depressão. “Obrigado por tudo, você é f…, foi f…, mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão”, escreveu a Anderson Faria da Silva.

Ainda na manhã desta segunda-feira (4), Nego publicou um desabafo nas redes sociais, mas apagou na sequência. "Família, infelizmente, eu tô tentando não deixar isso que aconteceu me abater. Mas infelizmente, estou aqui para falar para vocês que hoje a depressão me tomou, acabei de chegar de uma festa muito depressivo", iniciou o funkeiro.

Na postagem, Nego ainda pede perdão à mãe e diz ter envergonhando a família e os amigos. "Mãe, eu te amo e te peço perdão por mais uma vez ser um idiota, fui burro de ter ido pra esse reality", disse o cantor. No texto, Leno Maycon Viana Gomes, nome verdadeiro de Nego, revelou estar tomado por problema psicológicos.

Em depoimento à polícia, a mãe do funkeiro contou que, por volta de 11h30, chegou na casa do filho, no mesmo bairro, e o encontrou sentado, chorando. Roseli relatou que o filho disse que a amava e pediu para não o impedir de fazer o que queria. Segundo ela, Nego deixou um bilhete dizendo: “A Fazenda vai me pagar, fez minha mãe chorar…”.

EXPULSÃO DO REALITY

Depois de ser acusado por estupro de vulnerável contra a modelo Dayana Mello, no reality show "A Fazenda" (RecordTV), Nego do Borel foi expulso do programa. Ele está sendo alvo de uma investigação pela Polícia Civil de São Paulo pelo crime. Após a saída, em setembro, ele gravou um vídeo alegando que foi injustiçado, apontando que poderia acabar cometendo suicídio.

“Eu não estou entendendo. Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando, estou falando do fundo do meu coração. Estou querendo saber o que fiz para merecer tanto ódio, estou sendo chamado de bandido. Amigos me abandonaram, não quiseram me escutar", disse Nego.