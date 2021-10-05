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Após desaparecimento

Nego do Borel diz que queria ficar sozinho e tomou remédio para dormir

Após ficar mais de 24 horas "desaparecido",  o cantor de 29 anos pediu desculpas por não avisar a mãe e disse que tomou remédio para dormir
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2021 às 14:59

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 14:59

Nego do Borel se emociona ao falar sobre acusação de estupro -
Nego do Borel se emociona ao falar sobre acusação de estupro - Crédito: Instagram/@negodoborel
Após ser localizado pela polícia em um motel na zona norte da cidade, Nego do Borel, 29, disse que estava no local porque queria ficar sozinho para "pensar na vida". Em depoimento na tarde desta terça (5), o cantor também afirmou que tomou quatro comprimidos de Dramin para dormir e desligou o telefone.
O artista disse ainda que ficou o tempo todo sozinho no local, contrariando informação da Polícia Civil do Rio -a corporação afirmou em nota que ele foi encontrado na companhia de duas mulheres.
Na segunda (4), a mãe do artista, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência na 42ª Delegacia de Polícia Civil, relatando o desaparecimento do filho. Uma equipe da polícia chegou a ser encaminhada a Itacuruçá, na Costa Verde fluminense, procurando pelo cantor, já que existiam informações que ele poderia estar no local.
O assessor do cantor, Anderson Faria da Silva, afirmou que antes de ser apontado como desaparecido, Nego do Borel lhe mandou uma mensagem dizendo que estava deprimido. "Obrigado por tudo [...] mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão", teria dito o músico.
O assessor disse ao site F5 que respondeu que estava do lado do cantor, que iria ajudá-lo e que era para ele não fazer nenhuma besteira. Apesar disso, familiares não conseguiram mais falar com o artista e, preocupados, resolveram procurar a polícia.
Desde que foi expulso de A Fazenda 13 (Record), o cantor tem dado declarações em que diz estar passando por um momento emocionalmente difícil. Ele deixou o reality show após os espectadores o acusarem de um suposto estupro contra Dayane Mello no dia 25, após a segunda festa do programa.
Na ocasião, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição". Circulam na web trechos de vídeos dos peões no quarto após a festa. Dayane aparentava estar bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.
Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. "Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego", ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas. Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava "totalmente bêbada".
Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: "Calma aí". Outro trecho mostra o quarto na madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.
Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem uma filha.

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