Nego do Borel diz que queria ficar sozinho e tomou remédio para dormir

Nego do Borel se emociona ao falar sobre acusação de estupro - Crédito: Instagram/@negodoborel

Após ser localizado pela polícia em um motel na zona norte da cidade, Nego do Borel, 29, disse que estava no local porque queria ficar sozinho para "pensar na vida". Em depoimento na tarde desta terça (5), o cantor também afirmou que tomou quatro comprimidos de Dramin para dormir e desligou o telefone.

O artista disse ainda que ficou o tempo todo sozinho no local, contrariando informação da Polícia Civil do Rio -a corporação afirmou em nota que ele foi encontrado na companhia de duas mulheres.

O assessor do cantor, Anderson Faria da Silva, afirmou que antes de ser apontado como desaparecido, Nego do Borel lhe mandou uma mensagem dizendo que estava deprimido. "Obrigado por tudo [...] mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão", teria dito o músico.

O assessor disse ao site F5 que respondeu que estava do lado do cantor, que iria ajudá-lo e que era para ele não fazer nenhuma besteira. Apesar disso, familiares não conseguiram mais falar com o artista e, preocupados, resolveram procurar a polícia.

Desde que foi expulso de A Fazenda 13 (Record), o cantor tem dado declarações em que diz estar passando por um momento emocionalmente difícil. Ele deixou o reality show após os espectadores o acusarem de um suposto estupro contra Dayane Mello no dia 25, após a segunda festa do programa.

Na ocasião, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição". Circulam na web trechos de vídeos dos peões no quarto após a festa. Dayane aparentava estar bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.

Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. "Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego", ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas. Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava "totalmente bêbada".

Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: "Calma aí". Outro trecho mostra o quarto na madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.