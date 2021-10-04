Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca farão shows no Rock in Rio Lisboa

Cantora carioca Iza durante as filmagens do clipe de "Gueto" Crédito: Rodolfo Magalhães/Divulgação

Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca foram anunciados para shows no Rock in Rio Lisboa, que está marcado para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Assim como no Brasil, a versão portuguesa do festival também foi adiada por causa da pandemia de Covid-19 -seria em junho de 2020, depois passou para 2021 até ser redefinido para o próximo ano.

Os três brasileiros se unem a outros três compatriotas antes confirmados: Anitta e Ivete Sangalo. Projota e Giulia Be haviam sido anunciados antes do adiamento, entretanto ainda não figuram no lineup para 2022.

Em Portugal, já estão escalados também nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha. (abaixo, veja a programação completa até o momento)

Os ingressos de Lisboa estão disponíveis no site oficial com preços que variam de 74 euros (R$ 460) a 121 euros (R$ 750).

No Brasil, o evento, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Até o momento, o Rock in Rio divulgou nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11.

Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados no dia 8 de setembro. CeeLo Green faz um tributo a James Brown em 10 de setembro, enquanto Ludmilla e Macy Gray se apresentam em 11 de setembro.

Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita de 23 de novembro a 1º de abril, mês em que começa a próxima rodada de vendas.

Segundo a organização, essas entradas se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase de venda, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.