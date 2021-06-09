Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Anitta é confirmada no Rock In Rio Lisboa

Cantora comemorou participação nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:07

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:07

A cantora Anitta durante show no segundo dia do Rock in Rio 2018
A cantora Anitta durante show no segundo dia do Rock in Rio 2018 Crédito: Bruno de Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress
Anitta está confirmada para o Rock In Rio Lisboa 2022. Ela estará junto com nomes como Liam Gallagher, A-Ha, Duran Duran e The National.
A cantora irá se apresentar no dia 26 de junho do ano que vem, no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, em Portugal. "Animada pra rever meus fãs no Palco Mundo do @rockinriolisboa em 2022. Se cuidem até lá!", escreveu na legenda do aviso da atração.
Anitta também avisou os internautas sobre o evento, em inglês. Fãs e amigos de Anitta responderam, como a cantora Pabllo Vittar: "Eu preciso assistir esse show me leva miss bumbum". No dia 26, Post Malone e Jason Derulo e HMB se apresentarão no evento.

Veja Também

Covid-19: Rock in Rio Lisboa é remarcado pela 2ª vez e vai para 2022

MTV MIAW 2021: lista de indicados tem Anitta, Karol G e Danna Paola

Anitta tem música inédita incluída na trilha de 'Velozes e Furiosos 9'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados