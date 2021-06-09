Anitta é confirmada no Rock In Rio Lisboa

A cantora Anitta durante show no segundo dia do Rock in Rio 2018 Crédito: Bruno de Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress

Anitta está confirmada para o Rock In Rio Lisboa 2022. Ela estará junto com nomes como Liam Gallagher, A-Ha, Duran Duran e The National.

A cantora irá se apresentar no dia 26 de junho do ano que vem, no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, em Portugal. "Animada pra rever meus fãs no Palco Mundo do @rockinriolisboa em 2022. Se cuidem até lá!", escreveu na legenda do aviso da atração.