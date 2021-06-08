MTV MIAW 2021: lista de indicados tem Anitta, Karol G e Danna Paola

As cantoras dividem as indicações com Sebastián Yatra, J Balvin, Kali Uchis, Christian Nodal, Billie Elish, Anuel AA, Selena Gomez, Cazzu, Manuel Turizo, Justin Bieber, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Jhay Cortez, Gera MX, Lele Pons, Guaynaa e Tini
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 12:47

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 12:47

A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A MTV LA divulgou nesta segunda-feira (7) a lista de indicados ao MTV MIAW Awards América Latina. As cantoras Karol G e Danna Paola lideram a preferência com seis e cinco indicações, respectivamente.
As cantoras dividem as indicações com Sebastián Yatra, J Balvin, Kali Uchis, Christian Nodal, Billie Elish, Anuel AA, Selena Gomez, Cazzu, Manuel Turizo, Justin Bieber, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Jhay Cortez, Gera MX, Lele Pons, Guaynaa e Tini.
Na categoria musical "Artista MIAW" a mais celebrada, foram indicados Danna Paola, J Balvin e Karol G. Já Rosé, Blackpink, Seventeen e (G)-IDLE disputam a preferência no "Domínio K-Pop".
Na categoria "Bomba Viral", que premia os vídeos e fenômenos virais mais comentados e compartilhados do ano, está o esperado reencontro de RBD.
Anitta também não ficou de fora da lista e concorre na categoria Bichota Del Año, que premia as mais autênticas divas da internet. Ela disputa o prêmio com Jimena Jiménez, Herly, Ana Lago, Nathy Peluso, Karol G, Karime Pindter e Jaylin Acashore

Essa quarta edição do prêmio terá 32 categorias e os fãs poderão votar no site oficial https://miaw.mtvla.come também no Instagram e Twitter usando as hashtags correspondentes a cada indicado.

VEJA A LISTA DOS INDICADOS

  • ICONO MIAW
  • Kimberley Loaiza
  • Kunno
  • Kenia OS
  • Domelipa
  • Jashlem
  • Jimena Jiménez
  • Brianda Deyanara
  • Rod Contreras

  • Creador Del Año
  • Kimberley Loaiza
  • Amadora
  • Caín Guzmán
  • Darian Rojas
  • Ralf
  • Ignacia Antonia
  • Legna Hernández
  • Kevlex

  • Creador Global
  • Martinez Twins
  • Naim Darrechi
  • Charli D'Amelio
  • Dixie D'Amelio
  • Lele Pons
  • Bella Poarch
  • Noah Beck

  • STORIADOR MIAW
  • Luisito Comunica
  • Elán
  • Juanpa Zurita
  • Paco de Miguel
  • Danna Paola
  • Bad Bunny
  • Kenia OS
  • Kim Shantal

  • FAV NUEVA ESCUELA
  • Aaron Mercury
  • Ingratax
  • Mau López
  • Carlota Madrigal
  • Melipandda
  • Augusto Gimenez
  • Marian Krawstor
  • Amaranta

  • BOMBA VIRAL
  • El Niño Del Oxxo
  • La Chilindrina En Biniki
  • El Reencuentro de RBD
  • Ay Rico Rico Rico
  • Las Iñas Del Cumpleaños
  • Máteme Ese Recuerdo De Ese Amargo Amor
  • #SilhouetteChallenge
  • Ciclovía De Puebla

  • ES MUY CRINGE
  • Paty Navidad Conspiranoica
  • Pelea Fake Mariana Rodríguez y Bárbara Del Regil
  • Trump No Acepta Derrota
  • Fails De Alfred Adame
  • Golpiza Campo de Golf
  • El Chico Gucci
  • Pepillo Origel Se Vacuna
  • López-Gatell de Vacaciones

  • FILÓSOFO VIRAL
  • Mane
  • Josi
  • La Más Perdidas
  • Cardi B
  • Pamela Chup
  • Trixy Star
  • Camilo Pulgarin

  • COREO CRAK
  • Kunno
  • Rod Contreras
  • Mont Pantoja
  • Samuel López
  • Iamferv
  • Libardo Isaza
  • Los Siblings
  • Itsmitch

  • LIPSYNC MASTER
  • Érika Buenfil
  • Orson Padilla
  • JD Pantoja
  • Celes Salas
  • Carolina Díaz
  • Fernando Lozada
  • Sebastián Yatra
  • Macarena García

  • TEAM DEL AÑO
  • Privé
  • Team Ken
  • Team Fénix
  • Mansión Lit
  • DIablos
  • MS
  • Cheli House

  • FANDOM
  • Jukis
  • Blinks
  • BTS Army
  • Keninis
  • Dreamers
  • Cachers
  • Team Ken Fandom
  • CNCOwners

  • CELEBRITY CRUSH
  • Joaquín Bondoni
  • Harry Styles
  • Boggi
  • Hadassah
  • Macarena Achaga
  • Billie Eilish
  • Ester Expósito
  • Victor Pérez

  • PAREJA EN LLAMAS
  • Camilo & Evaluna
  • Zuribeso
  • Jearin
  • Lele & Guaynaa
  • Ilika Cruz & Vane Amador
  • Nodeli
  • Calle & Poché
  • Jukilop

  • STREAMER DEL AÑO
  • Auronplay
  • Missasinfonía
  • Arigameplats
  • Coscu
  • Windygirk
  • Juan Guarnizo
  • El Kun Agüero

  • OBSESIÓN GAMER
  • Among Us
  • Fall Guys
  • Fortnite
  • GTA V
  • League of Legends
  • Free Fire
  • Call of Duty: Warzone

  • KILLER SERIE
  • Wandavision
  • Handmaid's Tale
  • Euphoria
  • Luis Miguel, La Serie
  • The Mandalorian
  • El Internado: Las Cumbres
  • The Boys
  • Emily In Paris

  • REALITY DEL AÑO
  • Acapulco Shore
  • Quién Es La Máscara?
  • Guerreros
  • Shark Tank
  • La Más Draga
  • Exatlón

  • AMO DEL PODCAST
  • La Cotorrisa
  • Creativo
  • El Frasco
  • Leyendas Legendarias
  • En Cortinas Con Luisito
  • Karime Kooler
  • Radio Divaza
  • Niñas Bien

  • COMEDIA TODO TERRENO
  • Paco de Miguel
  • Mario Aguilar
  • Backdor
  • Herly
  • Memelas De Orizaba
  • Se Rentan Cuartos
  • La Resolana
  • Borat

  • BICHOTA DEL AÑO
  • Jimena Jiménez
  • Herly
  • Ana Lago
  • Nathy Peluso
  • Karol G
  • Anitta
  • Karime Pindter
  • Jaylin Acashore

  • ARTISTA MIAW
  • Karol G
  • Bad Bunny
  • J Balvin
  • Maluma
  • Rauw Alejandro
  • Danna Paola
  • C. Tangana
  • Natti Natasha

  • ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO
  • Danna Paola
  • Gera MX
  • Christian Nodal
  • Mon Laferte
  • Reik
  • Aleman

  • ARTISTA + DURO COLOMBIA
  • Karol G
  • Piso 21
  • J Balvin
  • Camilo
  • Maluma
  • Sebatián Yatra

  • ARTISTA + IDO ARGENTINA
  • BZRP
  • Khea
  • Nicki Nicole
  • Duki
  • Tini
  • Cazzu

  • HIMNO VIRAL
  • 'Pareja Del Año'-Sebatián Yatra, Myke Towers
  • 'Lá Tóxica'-Farruko
  • 'El Makinon'-Karol G, Mariah Angeliq
  • 'Se Te Nota'-Lele Pons & Guaynaa
  • 'BZRP Music Sessiosn #36'-BZRP & Nathy Peluso
  • 'Reloj'-Rauw Alejandro x Anuel XX
  • 'Hecha Pa''Mi'' - Boza
  • 'Quien Te Crees?'-MC Davo feat. Calibre 50

  • EMERGENTE
  • Leon Leiden
  • Humbe
  • Renee
  • Natanael Cano
  • Yendry
  • Mario Puglia
  • Bratty
  • María Becerra

  • VIDEO DEL AÑO
  • 'Nominad/Hong Kong'-C. Tangana, Jorge Drexler y Andrés Calamaro
  • 'Telepatía'-Kali Uchis
  • 'Niño'-Ed Maverick, Muelas de Gallo
  • 'La Noche de Anoche'-Bad Bunny x Rosalía
  • 'Popular'-Zoé
  • 'Ojos Noche'- Elsa y Elmar feat. Carla Morrison

  • HIT DEL AÑO
  • 'Bichota'-Karol G
  • 'Dákiti'-Bad Bunny x Jhay Cortez
  • 'Fiel'-Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios
  • 'Telepatía'-Kali Uchis
  • 'Hawái'-Maluma
  • 'Botella Tras Botella'-Gera MX, Christian Nodal
  • 'Relación Remix'-Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko
  • 'La Curiosidad'-Jay Wheeler, DJ Nelson, Myke Towers

  • HIT GLOBAL DEL AÑO
  • 'Drivers license'-Olivia Rodrigo
  • 'Levitating'-Dua Lipa feat. DaBaby
  • 'Golden'-Harry Styles
  • 'Leave The Door Open'-Silk Sonic
  • 'Save Your Tears'-The Weeknd
  • 'Peaches'-Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon
  • 'Kiss Me More'-Doja Cat feat. SZA
  • 'Montero (Call Me By Your Name)'-Lil Nas X

  • MUSIC-SHIP DEL AÑO
  • 'Lo Vas a Olvidar'-Billie Eilish, Rosalía
  • 'Location'-Karol G, Anuel AA, J Balvin
  • 'Baila Conmigo'-Selena Gonez, Rauw Alejandro
  • 'La Nota'-Manuel Turizo x Rauw Alejdnro x Myke Towers
  • 'No Bailes Sola' -Danna Paola, Sebatián Yatra
  • 'Párteme La Cara'-C. Tangana, Ed Maverick
  • 'La Noche de Anoche'-Bad Bunny x Rosalía
  • 'Las Nenas'-Natti Natasha x Farina x Cazzu x La Duraca

  • DOMINIO K-POP
  • Rosé
  • Blackpink
  • BTS
  • IU
  • TXT
  • SEVENTEEN
  • TWICE
  • (G)I-DLE

