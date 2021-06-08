MTV MIAW 2021: lista de indicados tem Anitta, Karol G e Danna Paola

A MTV LA divulgou nesta segunda-feira (7) a lista de indicados ao MTV MIAW Awards América Latina. As cantoras Karol G e Danna Paola lideram a preferência com seis e cinco indicações, respectivamente.
As cantoras dividem as indicações com Sebastián Yatra, J Balvin, Kali Uchis, Christian Nodal, Billie Elish, Anuel AA, Selena Gomez, Cazzu, Manuel Turizo, Justin Bieber, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Jhay Cortez, Gera MX, Lele Pons, Guaynaa e Tini.
Na categoria musical "Artista MIAW" a mais celebrada, foram indicados Danna Paola, J Balvin e Karol G. Já Rosé, Blackpink, Seventeen e (G)-IDLE disputam a preferência no "Domínio K-Pop".
Na categoria "Bomba Viral", que premia os vídeos e fenômenos virais mais comentados e compartilhados do ano, está o esperado reencontro de RBD.
Anitta também não ficou de fora da lista e concorre na categoria Bichota Del Año, que premia as mais autênticas divas da internet. Ela disputa o prêmio com Jimena Jiménez, Herly, Ana Lago, Nathy Peluso, Karol G, Karime Pindter e Jaylin Acashore
Essa quarta edição do prêmio terá 32 categorias e os fãs poderão votar no site oficial https://miaw.mtvla.come também no Instagram e Twitter usando as hashtags correspondentes a cada indicado.
VEJA A LISTA DOS INDICADOS
- ICONO MIAW
- Kimberley Loaiza
- Kunno
- Kenia OS
- Domelipa
- Jashlem
- Jimena Jiménez
- Brianda Deyanara
- Rod Contreras
- Creador Del Año
- Kimberley Loaiza
- Amadora
- Caín Guzmán
- Darian Rojas
- Ralf
- Ignacia Antonia
- Legna Hernández
- Kevlex
- Creador Global
- Martinez Twins
- Naim Darrechi
- Charli D'Amelio
- Dixie D'Amelio
- Lele Pons
- Bella Poarch
- Noah Beck
- STORIADOR MIAW
- Luisito Comunica
- Elán
- Juanpa Zurita
- Paco de Miguel
- Danna Paola
- Bad Bunny
- Kenia OS
- Kim Shantal
- FAV NUEVA ESCUELA
- Aaron Mercury
- Ingratax
- Mau López
- Carlota Madrigal
- Melipandda
- Augusto Gimenez
- Marian Krawstor
- Amaranta
- BOMBA VIRAL
- El Niño Del Oxxo
- La Chilindrina En Biniki
- El Reencuentro de RBD
- Ay Rico Rico Rico
- Las Iñas Del Cumpleaños
- Máteme Ese Recuerdo De Ese Amargo Amor
- #SilhouetteChallenge
- Ciclovía De Puebla
- ES MUY CRINGE
- Paty Navidad Conspiranoica
- Pelea Fake Mariana Rodríguez y Bárbara Del Regil
- Trump No Acepta Derrota
- Fails De Alfred Adame
- Golpiza Campo de Golf
- El Chico Gucci
- Pepillo Origel Se Vacuna
- López-Gatell de Vacaciones
- FILÓSOFO VIRAL
- Mane
- Josi
- La Más Perdidas
- Cardi B
- Pamela Chup
- Trixy Star
- Camilo Pulgarin
- COREO CRAK
- Kunno
- Rod Contreras
- Mont Pantoja
- Samuel López
- Iamferv
- Libardo Isaza
- Los Siblings
- Itsmitch
- LIPSYNC MASTER
- Érika Buenfil
- Orson Padilla
- JD Pantoja
- Celes Salas
- Carolina Díaz
- Fernando Lozada
- Sebastián Yatra
- Macarena García
- TEAM DEL AÑO
- Privé
- Team Ken
- Team Fénix
- Mansión Lit
- DIablos
- MS
- Cheli House
- FANDOM
- Jukis
- Blinks
- BTS Army
- Keninis
- Dreamers
- Cachers
- Team Ken Fandom
- CNCOwners
- CELEBRITY CRUSH
- Joaquín Bondoni
- Harry Styles
- Boggi
- Hadassah
- Macarena Achaga
- Billie Eilish
- Ester Expósito
- Victor Pérez
- PAREJA EN LLAMAS
- Camilo & Evaluna
- Zuribeso
- Jearin
- Lele & Guaynaa
- Ilika Cruz & Vane Amador
- Nodeli
- Calle & Poché
- Jukilop
- STREAMER DEL AÑO
- Auronplay
- Missasinfonía
- Arigameplats
- Coscu
- Windygirk
- Juan Guarnizo
- El Kun Agüero
- OBSESIÓN GAMER
- Among Us
- Fall Guys
- Fortnite
- GTA V
- League of Legends
- Free Fire
- Call of Duty: Warzone
- KILLER SERIE
- Wandavision
- Handmaid's Tale
- Euphoria
- Luis Miguel, La Serie
- The Mandalorian
- El Internado: Las Cumbres
- The Boys
- Emily In Paris
- REALITY DEL AÑO
- Acapulco Shore
- Quién Es La Máscara?
- Guerreros
- Shark Tank
- La Más Draga
- Exatlón
- AMO DEL PODCAST
- La Cotorrisa
- Creativo
- El Frasco
- Leyendas Legendarias
- En Cortinas Con Luisito
- Karime Kooler
- Radio Divaza
- Niñas Bien
- COMEDIA TODO TERRENO
- Paco de Miguel
- Mario Aguilar
- Backdor
- Herly
- Memelas De Orizaba
- Se Rentan Cuartos
- La Resolana
- Borat
- BICHOTA DEL AÑO
- Jimena Jiménez
- Herly
- Ana Lago
- Nathy Peluso
- Karol G
- Anitta
- Karime Pindter
- Jaylin Acashore
- ARTISTA MIAW
- Karol G
- Bad Bunny
- J Balvin
- Maluma
- Rauw Alejandro
- Danna Paola
- C. Tangana
- Natti Natasha
- ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO
- Danna Paola
- Gera MX
- Christian Nodal
- Mon Laferte
- Reik
- Aleman
- ARTISTA + DURO COLOMBIA
- Karol G
- Piso 21
- J Balvin
- Camilo
- Maluma
- Sebatián Yatra
- ARTISTA + IDO ARGENTINA
- BZRP
- Khea
- Nicki Nicole
- Duki
- Tini
- Cazzu
- HIMNO VIRAL
- 'Pareja Del Año'-Sebatián Yatra, Myke Towers
- 'Lá Tóxica'-Farruko
- 'El Makinon'-Karol G, Mariah Angeliq
- 'Se Te Nota'-Lele Pons & Guaynaa
- 'BZRP Music Sessiosn #36'-BZRP & Nathy Peluso
- 'Reloj'-Rauw Alejandro x Anuel XX
- 'Hecha Pa''Mi'' - Boza
- 'Quien Te Crees?'-MC Davo feat. Calibre 50
- EMERGENTE
- Leon Leiden
- Humbe
- Renee
- Natanael Cano
- Yendry
- Mario Puglia
- Bratty
- María Becerra
- VIDEO DEL AÑO
- 'Nominad/Hong Kong'-C. Tangana, Jorge Drexler y Andrés Calamaro
- 'Telepatía'-Kali Uchis
- 'Niño'-Ed Maverick, Muelas de Gallo
- 'La Noche de Anoche'-Bad Bunny x Rosalía
- 'Popular'-Zoé
- 'Ojos Noche'- Elsa y Elmar feat. Carla Morrison
- HIT DEL AÑO
- 'Bichota'-Karol G
- 'Dákiti'-Bad Bunny x Jhay Cortez
- 'Fiel'-Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios
- 'Telepatía'-Kali Uchis
- 'Hawái'-Maluma
- 'Botella Tras Botella'-Gera MX, Christian Nodal
- 'Relación Remix'-Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko
- 'La Curiosidad'-Jay Wheeler, DJ Nelson, Myke Towers
- HIT GLOBAL DEL AÑO
- 'Drivers license'-Olivia Rodrigo
- 'Levitating'-Dua Lipa feat. DaBaby
- 'Golden'-Harry Styles
- 'Leave The Door Open'-Silk Sonic
- 'Save Your Tears'-The Weeknd
- 'Peaches'-Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon
- 'Kiss Me More'-Doja Cat feat. SZA
- 'Montero (Call Me By Your Name)'-Lil Nas X
- MUSIC-SHIP DEL AÑO
- 'Lo Vas a Olvidar'-Billie Eilish, Rosalía
- 'Location'-Karol G, Anuel AA, J Balvin
- 'Baila Conmigo'-Selena Gonez, Rauw Alejandro
- 'La Nota'-Manuel Turizo x Rauw Alejdnro x Myke Towers
- 'No Bailes Sola' -Danna Paola, Sebatián Yatra
- 'Párteme La Cara'-C. Tangana, Ed Maverick
- 'La Noche de Anoche'-Bad Bunny x Rosalía
- 'Las Nenas'-Natti Natasha x Farina x Cazzu x La Duraca
- DOMINIO K-POP
- Rosé
- Blackpink
- BTS
- IU
- TXT
- SEVENTEEN
- TWICE
- (G)I-DLE