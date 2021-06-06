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Música

Charlie Brown Jr terá álbum ao vivo lançado com gravações inéditas

Trata-se do show 'Chegou Quem Faltava', feito em São Paulo em 2011. Na ocasião, ao longo de 100 minutos, o grupo apresentou o projeto "Chegou Quem Faltava" para um público de mais de 3.000 pessoas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2021 às 10:55

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 10:55

Charlie Brown Jr.
Charlie Brown Jr. Crédito: Divulgação
Quem nunca assistiu a uma apresentação ao vivo da banda Charlie Brown Jr comandada pelo vocalista Chorão (1970-2013) terá uma nova oportunidade. É que, em breve, será lançado o registro de uma apresentação feita em 2011.
Trata-se de um show realizado no dia 19 de março daquele ano no Citibank Hall, em São Paulo. Na ocasião, ao longo de 100 minutos, o grupo apresentou o projeto "Chegou Quem Faltava" para um público de mais de 3.000 pessoas.
"Os fãs merecem esse presente", afirma Xande, filho de Chorão, que é um dos responsáveis pelo lançamento. "Fiquei impressionado com a qualidade das imagens e do som, foi uma gravação pioneira para a época em termos de tecnologia."
O primeiro singles, "Só os Loucos Sabem", entrou nos serviços de streaming na sexta-feira (4). No próximo dia 18, entrará no ar o resto do Volume 1, que ao todo tem dez faixas. Já o Volume 2 está previsto para o dia 2 de julho.

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No dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, estreia a Versão Completa, com 29 faixas ao todo. Por fim, no dia 30 de julho, o público vai ter acesso à Versão do Chorão, com material bônus e as interações do vocalista com o público.
A formação da banda na apresentação conta com Thiago Castanho (guitarra), Heitor Gomes (baixo) e Bruno Graveto (bateria). "O Graveto está com um sangue nos olhos nesse show que eu nunca tinha visto nele, destrói a bateria!", diz Xande.
Entre os diversos hits estão músicas como "Gimme o Anel", "Rockstar" (em versão inédita), "Me Encontra", "Te Levar Daqui", "Zóio de Lula", "O Coro Vai Comê" e "Papo Reto", entre muitas outras.

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