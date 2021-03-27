AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Sonia Abrão mostra semelhança de filho com Chorão: 'Me espanto'

A apresentadora é prima do vocalista da banda 'Charlie Brown Jr.', que morreu em 2013

Publicado em 27 de Março de 2021 às 10:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mar 2021 às 10:47
Sonia Abrão compartilhou a semelhança de seu filho Jorge Fernando com o cantor Chorão
Sonia Abrão compartilhou a semelhança de seu filho Jorge Fernando com o cantor Chorão Crédito: Instagram/ @soniaabrao/ Estevam Avellar / Globo / Divulgação
Sonia Abrão impressionou os seguidores na quinta-feira, 25, ao compartilhar uma foto de seu filho Jorge Fernando, 28. No post, a apresentadora mostra a semelhança do filho com o cantor Chorão, seu primo.
Tem dias que olho pro meu filho e me espanto, cada vez mais a cara do Chorão. Muito mágica essa coisa de DNA, né?", escreveu ela na legenda da publicação, em seu perfil no Instagram.
Nos comentários, amigos e fãs também se impressionaram com a semelhança dos dois. "Uau! Achei que fosse o Chorão", escreveu a cantora Roberta Miranda. "Nossa, muito parecido", comentou Tatá Werneck.
O vocalista da banda Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, morreu em 2013 aos 42 anos. Na época, o laudo do IML apontou a causa da morte por overdose de cocaína.
No início deste mês, foi divulgado o trailer do documentário sobre a vida do cantor. Chorão: Marginal Alado tem estreia prevista para o dia 8 de abril, nos cinemas brasileiros e plataformas de streaming, e é dirigido por Felipe Novaes.

Veja Também

Sonia Abrão 'enquadra' Mauricio Meirelles após piada sobre ela apresentar o BBB 21

Sônia Abrão lamenta morte do sobrinho de Hebe: "Não aguento mais"

Aos 62, Sonia Abrão posa com decote ousado: "Tempo não passa para você"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 01/08/2026
Imagem de destaque
Mendonça autoriza segundo inquérito da PF contra Lulinha
Lucas Dias morava na casa interditada após desabamento que deixou quatro mortos em Cariacica
Tragédia que matou 4 em Cariacica interdita casa e deixa família desalojada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados