Sonia Abrão 'enquadra' Mauricio Meirelles após piada sobre ela apresentar o BBB 21

Sonia Abrão conversa com Mauricio Meirelles no A Tarde É Sua - Crédito: Reprodução/RedeTV

Sonia Abrão, 62, tirou satisfações com Mauricio Meirelles, 37, a respeito de uma piada que o humorista fez durante um show de humor. O ex-CQC disse que ela poderia apresentar o BBB 21 (Globo), já que o programa "morreu" após a saída de Karol Conká.

"Morreu o Big Brother, tá meio morto", afirmou. "Deviam tirar o Tiago Leifert e botar a Sonia Abrão para apresentar agora. Deu uma morrida", completou ele, referindo-se à fama da apresentadora de sempre explorar muito a morte de famosos em seu programa.

Durante o A Tarde É Sua (RedeTV!), ela telefonou para o humorista para entender a piada do "engraçadinho do Mauricio Meirelles". "Que coisa é essa?", quis saber.

"Nós estamos bem, você que não vai ficar agora", respondeu quando ele perguntou se estavam todos bem. "Quero acertar as contas."

"Já peço desculpas de antemão, a minha jornada não é essa", disse o humorista, que não esperava a repercussão da piada nas redes sociais. "Eu peço por favor para você não me colocar na geladeira. Você não vai conseguir botar alguém que já está na geladeira dentro de outra geladeira."

"A situação já está muito complicada", afirmou. "Em vez da gente ficar falando de piada que deu errado, cancelamento, o que a gente está vivendo agora, posso pedir um emprego para vocês?"

"Eu estou vivendo com meu filho de 3 anos correndo pela casa, cachorro, preciso sair um pouco", brincou. Sonia respondeu que isso não era com ela, mas que poderia conseguir uma participação no Mega Senha.

O programa é apresentado por Marcelo de Carvalho, um dos sócios da RedeTV!. "Se eu conseguir o Mega Senha você cria coragem e pede um emprego para ele", disse ela. "A RedeTV! é a única que eu não fali ainda", continuou o humorista.