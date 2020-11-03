'Rock Your Babies' leva Charlie Brown Jr. e Capital Inicial  ao mundo infantil

Bebê rockeiro; rock; música infantil Crédito: Andrey Shabaev-Markin/Pixabay

Não é só a Xuxa que ama um projeto só para baixinhos, o cantor Bruno Gouveia e o empresário também se voltaram para os pequenos num projeto a apresentar o melhor do rock para esta turma. Desde 2013, o "Rock Your Babies" pega sucessos do gênero no país e transforma em canções leves e instrumentais para o público infantil

Com 12 álbuns lançados anteriormente e nove artistas/bandas em foco, tais como Rita Lee; Barão Vermelho; Titãs; Paralamas do Sucesso; e outros, o "Rock Your Babies" chega com dois novos expoentes do rock brasileiro em canções interpretadas de forma leve, ao embalo de instrumentos como violão e teclado. A banda brasiliense Capital Inicial e a santista Charlie Brown Jr. ganharam um álbum, cada, disponíveis nas plataformas digitais.

Nós estávamos em dívida com esses artistas, explica Gouveia sobre as escolhas da vez, relatando que ainda têm muitos músicos a serem explorados pelo projeto.

Toques sonoros nas músicas também tornam presentes elementos que lembram as clássicas caixinhas de música. Para a produção musical dos discos, Bruno Gouveia esteve em contato direto com Alexandre Abrão, filho de Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr., falecido em 2013, e também com o vocalista do Capital Dinho Ouro-Preto, dando origem às produções com 12 faixas cada.

Eu sempre gosto de envolver os homenageados, ouço suas ideias e sugestões. Ambos nos deram total liberdade para a escolha de repertório e curtiram as capas idealizadas para o projeto, seguindo a identidade visual já criada pontua.

O cantor Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquini Cavadão, comanda o projeto Crédito: Laura Tardin/ Divulgação

Entre as músicas do disco Rock your Babies: Capital Inicial estão as marcantes Independência, Natasha e Música Urbana. Já o do Charlie Brown conta com os sucessos Proibida Pra Mim, Zóio de Lula e Céu Azul.

As pessoas que vão atrás desses discos são fãs como poucos são, a gente tenta incluir canções que não são das mais conhecidas, conta Bruno. Nos novos trabalhos, essa atenção ao repertório pode ser ilustrada pela presença das canções Quinta-Feira e Todas as Noites.

Para o Capital, focamos mais no excelente trabalho autoral deles. Algumas regravações feitas pelo grupo são antológicas, mas nos atemos aos mais de 35 anos de sucessos compostos por Dinho e seus parceiros conta Bruno.

Em suas capas, os CDs levam ilustrações que aludem ao universo infantil, seguindo a linha dos anteriores. No álbum do Capital, há um Congresso Nacional de blocos de madeira, brinquedo bem característicos dos anos 60, já o do Charlie Brown está estampado por um skate, marca registrada de Chorão.

Os álbuns Rock your Babies Capital Inicial e Charlie Brown Jr., estão nas plataformas de streaming Crédito: Sarah Bichara

Sobre a atenção no processo de criação dos arranjos instrumentais para que a essência das músicas não se perca, Gouveia explica: Muitas coisas pesam nessa hora, uma delas é que na maioria das vezes a gente tenta adequar o que a letra diz para um novo universo. Algumas canções que são muito famosas acabam não entrando no repertório justamente porque acabam sendo muito destoantes disso.

IDENTIFICAÇÃO

O cantor, que foi pai pela terceira vez durante a pandemia - sua companheira, Izabella Brant, deu à luz ao pequeno Leonardo -, conta que se sente muito realizado por poder oferecer esse projeto. Apesar de o trabalho ser voltado para os bebês, ele ressalta que os CDs do Rock Your Babies não se restringem aos pequenos.

"Na verdade, é um disco para os pais, né. São os pais que vão se encantar com o repertório e aí sim vão querer mostrar esse repertório para os seus filhos" Bruno Gouveia - Músico e vocalista do Biquini Cavadão

E os pais roqueiros parecem curtir muito o projeto. O vocalista do Biquini Cavadão afirma que durante a pandemia tem recebido relatos de pessoas que consomem as músicas junto aos filhos e fala até de um pai que embala o filho de noite, mas continua tocando o disco para se tranquilizar.

CAZUZA VEM AÍ

Tendo retomado o projeto durante a pandemia, Gouveia conta que ela disponibilizou um tempo necessário para dedicação à produção dos álbuns, mas os planos não param nesses dois novos trabalhos. O cantor explica que grandes nomes ainda serão homenageados na busca de que algumas lacunas sejam preenchidas.

Estamos tendo conversas com a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, para fazer um só do Cazuza. A gente acha que vai ser muito legal, adianta, relatando que o disco em homenagem ao poeta irreverente, marcado por canções como Ideologia e Bete Balanço, deve encabeçar a próxima leva de discos do Rock Your Babies, que são normalmente lançados em duplas.

Além dos planos para os discos que homenageiam um único artista/banda para 2021, Gouveia conta que deseja incluir mais artistas nas coletâneas volume 4 e 5. Os tradicionais vídeos no canal do projeto, feitos com animações em loops junto às letras, como uma espécie de karaokê, também serão atualizados com as músicas do álbum do Capital e Charlie Brown Jr, de acordo com Gouveia eles já estão sendo preparados para serem publicados até o final do ano de 2020.