'Rock Your Babies' leva Charlie Brown Jr. e Capital Inicial  ao mundo infantil

Não é só a Xuxa que ama um projeto só para baixinhos, o cantor Bruno Gouveia e o empresário também se voltaram para os pequenos num projeto a apresentar o melhor do rock para esta turma. Desde 2013, o "Rock Your Babies" pega sucessos do gênero no país e transforma em canções leves e instrumentais para o público infantil
Com 12 álbuns lançados anteriormente e nove artistas/bandas em foco, tais como Rita Lee; Barão Vermelho; Titãs; Paralamas do Sucesso; e outros, o "Rock Your Babies" chega com dois novos expoentes do rock brasileiro em canções interpretadas de forma leve, ao embalo de instrumentos como violão e teclado. A banda brasiliense Capital Inicial e a santista Charlie Brown Jr. ganharam um álbum, cada, disponíveis nas plataformas digitais.
Nós estávamos em dívida com esses artistas, explica Gouveia sobre as escolhas da vez, relatando que ainda têm muitos músicos a serem explorados pelo projeto.
Toques sonoros nas músicas também tornam presentes elementos que lembram as clássicas caixinhas de música. Para a produção musical dos discos, Bruno Gouveia esteve em contato direto com Alexandre Abrão, filho de Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr., falecido em 2013, e também com o vocalista do Capital Dinho Ouro-Preto, dando origem às produções com 12 faixas cada.
Eu sempre gosto de envolver os homenageados, ouço suas ideias e sugestões. Ambos nos deram total liberdade para a escolha de repertório e curtiram as capas idealizadas para o projeto, seguindo a identidade visual já criada pontua.
Entre as músicas do disco Rock your Babies: Capital Inicial estão as marcantes Independência, Natasha e Música Urbana. Já o do Charlie Brown conta com os sucessos Proibida Pra Mim, Zóio de Lula e Céu Azul.
As pessoas que vão atrás desses discos são fãs como poucos são, a gente tenta incluir canções que não são das mais conhecidas, conta Bruno. Nos novos trabalhos, essa atenção ao repertório pode ser ilustrada pela presença das canções Quinta-Feira e Todas as Noites.
Para o Capital, focamos mais no excelente trabalho autoral deles. Algumas regravações feitas pelo grupo são antológicas, mas nos atemos aos mais de 35 anos de sucessos compostos por Dinho e seus parceiros conta Bruno.
Em suas capas, os CDs levam ilustrações que aludem ao universo infantil, seguindo a linha dos anteriores. No álbum do Capital, há um Congresso Nacional de blocos de madeira, brinquedo bem característicos dos anos 60, já o do Charlie Brown está estampado por um skate, marca registrada de Chorão.
Sobre a atenção no processo de criação dos arranjos instrumentais para que a essência das músicas não se perca, Gouveia explica: Muitas coisas pesam nessa hora, uma delas é que na maioria das vezes a gente tenta adequar o que a letra diz para um novo universo. Algumas canções que são muito famosas acabam não entrando no repertório justamente porque acabam sendo muito destoantes disso.
IDENTIFICAÇÃO
O cantor, que foi pai pela terceira vez durante a pandemia - sua companheira, Izabella Brant, deu à luz ao pequeno Leonardo -, conta que se sente muito realizado por poder oferecer esse projeto. Apesar de o trabalho ser voltado para os bebês, ele ressalta que os CDs do Rock Your Babies não se restringem aos pequenos.
"Na verdade, é um disco para os pais, né. São os pais que vão se encantar com o repertório e aí sim vão querer mostrar esse repertório para os seus filhos"
E os pais roqueiros parecem curtir muito o projeto. O vocalista do Biquini Cavadão afirma que durante a pandemia tem recebido relatos de pessoas que consomem as músicas junto aos filhos e fala até de um pai que embala o filho de noite, mas continua tocando o disco para se tranquilizar.
CAZUZA VEM AÍ
Tendo retomado o projeto durante a pandemia, Gouveia conta que ela disponibilizou um tempo necessário para dedicação à produção dos álbuns, mas os planos não param nesses dois novos trabalhos. O cantor explica que grandes nomes ainda serão homenageados na busca de que algumas lacunas sejam preenchidas.
Estamos tendo conversas com a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, para fazer um só do Cazuza. A gente acha que vai ser muito legal, adianta, relatando que o disco em homenagem ao poeta irreverente, marcado por canções como Ideologia e Bete Balanço, deve encabeçar a próxima leva de discos do Rock Your Babies, que são normalmente lançados em duplas.
Além dos planos para os discos que homenageiam um único artista/banda para 2021, Gouveia conta que deseja incluir mais artistas nas coletâneas volume 4 e 5. Os tradicionais vídeos no canal do projeto, feitos com animações em loops junto às letras, como uma espécie de karaokê, também serão atualizados com as músicas do álbum do Capital e Charlie Brown Jr, de acordo com Gouveia eles já estão sendo preparados para serem publicados até o final do ano de 2020.
*Sara Bichara é estagiária da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.