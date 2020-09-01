Channing Tatum se veste de fada com adereços da filha para divulgar seu livro infantil

Channing Tatum escreve livro infantil inspirado na filha de 7 anos Crédito: Instagram/@channingtatum

Com a pandemia do novo coronavírus, o ator Channing Tatum, 40, decidiu apostar em novos dotes. Nesta segunda-feira (31), o astro de Hollywood compartilhou em suas redes sociais uma novidade e tanto: seu novo livro infanto-juvenil chamado "Sparkella".

Fantasiado de fada, com adereços da sua filha de sete anos, Everly Tatum, fruto do antigo relacionamento do astro com a atriz Jenna Dewan, Tatum compartilhou a novidade através das redes sociais. Na foto de divulgação, ele aparece rodeado de brinquedos segurando seu novo projeto literário.

"Não sei vocês, mas as coisas ficaram um pouco estranhas para mim na quarentena. Acabei me trancando acidentalmente no quarto da minha filha de sete anos. E acabei encontrando minha criança interior", escreveu o protagonista do filme "Magic Mike".

Segundo ele, o tempo com a filha despertou sua "garotinha interior" e assim surgiu a ideia de escrever um livro. "Obrigado pela leitura", agradeceu o ator que completou deixando o link para que os fãs possam comprar a obra.

A foto inusitada do artista rendeu milhares de curtidas e comentários. Internautas fizeram questão de notar a boa forma física do ator, que aparece sem camisa na imagem. Mas essa não é a primeira vez que o astro de Hollywood chama atenção nas redes sociais.

No final do ano passado, Tatum perdeu uma aposta para a namorada, a cantora britânica Jessie J, e teve que publicar uma foto em que aparece totalmente nu -escondendo as partes íntimas com a própria mão enquanto tomava banho. O clique deu o que falar na época.