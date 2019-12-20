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Fim do romance

Channing Tatum e Jessie J terminam namoro, diz revista

Ator e cantora estavam juntos há pouco mais de um ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 15:29

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 15:29

O ator Channing Tatum Crédito: Instagram/@jessiej
O ator Channing Tatum, 39, e a cantora Jessie J, 31, não estão mais namorando. A informação foi divulgada pela revista People. O casal estava junto há pouco mais de um ano.
"Não houve nenhum drama. Eles decidiram se separar e ainda são bons amigos", disse uma fonte não identificada para a People.
Tatum e Jessie J foram vistos pela primeira vez em outubro do ano passado, mas só assumiram o namoro publicamente em março deste ano. De acordo com outra fonte ouvida pela revista americana, o relacionamento não deu certo, porque os artistas tinham prioridades diferentes na vida. 

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"Eles tiveram um relacionamento divertido, mas não deu certo. Channing precisa estar muito em Los Angeles para poder passar um tempo com Everly [filha]. Jessie prefere a Inglaterra. Eles ainda são amigos", afirmou.
Antes de começar o namoro com a cantora, Tatum havia anunciado o divórcio com Jenna Dewan, 37. Channing e Jenna ficaram casados por nove anos.

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