Channing Tatum e Jessie J terminam namoro, diz revista

O ator Channing Tatum Crédito: Instagram/@jessiej

O ator Channing Tatum, 39, e a cantora Jessie J, 31, não estão mais namorando. A informação foi divulgada pela revista People. O casal estava junto há pouco mais de um ano.

"Não houve nenhum drama. Eles decidiram se separar e ainda são bons amigos", disse uma fonte não identificada para a People.

Tatum e Jessie J foram vistos pela primeira vez em outubro do ano passado, mas só assumiram o namoro publicamente em março deste ano. De acordo com outra fonte ouvida pela revista americana, o relacionamento não deu certo, porque os artistas tinham prioridades diferentes na vida.

"Eles tiveram um relacionamento divertido, mas não deu certo. Channing precisa estar muito em Los Angeles para poder passar um tempo com Everly [filha]. Jessie prefere a Inglaterra. Eles ainda são amigos", afirmou.