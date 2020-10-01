Leia Para Uma Criança: programa expande e famosos vão ler em lives

A cantora Gaby Amarantos é uma das artistas a participar do projeto lendo para os pequenos Crédito: Instagram/@gabyamarantos

O ano de 2020 marca a 10ª edição do "Leia Para Uma Criança", que contará com a tradicional distribuição gratuita de livros físicos, a partir desta quinta-feira (1). Além disso, o programa expande com a realização de lives com artistas lendo para os pequenos.

Mas se você quer ler para filhos, sobrinhos, netos e parentes para incentivar o hábito da leitura nas crianças, pode fazer seus pedidos de livros pelo site www.euleioparaumacrianca.com.br . Vale lembrar que qualquer pessoa (cliente Itaú ou não) pode pedir uma obra da coleção, que já conta com 26 títulos.

A expectativa é que sejam distribuídos 3,6 milhões de exemplares. As obras contam ainda com versões acessíveis em braile e com fonte expandida.

Nas dez edições, o programa Leia para uma Criança nos permitiu levar a literatura infantil de qualidade para lares, escolas e bibliotecas de todo o país. A iniciativa, vencedora do Prêmio Jabuti em 2019, é mais do que distribuir livros. Ao longo desses anos, mostramos o quanto é importante a leitura de um adulto para uma criança, estimulando a participação da família na educação de seus filhos desde os primeiros anos, destaca a superintendente do Itaú Social, Angela Dannemann.

Neste ano, a coleção ganhará os títulos A visita, da autora e ilustradora Antje Damm, e Com que roupa irei para a festa do rei?, de do autor Tino Freitas e da ilustradora Ionit Zilberman.

Além dos livros físicos, a coleção ganha ainda mais dois títulos digitais que foram inspirados a partir de dois textos de alunos vencedores da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro: Da janela de Minas, de Nicole Rodrigues Florentino, e O apanhador da acalantos, de Beatriz Pereira Rodrigues.

LIVES

Pensando em promover a leitura em um novo formato e criar um momento para reunir toda a família, o Itaú Unibanco lança em 2020 o Live para uma Criança. A partir de 10 de outubro, todos os sábados do mês da criança, o público contará com uma sessão de leitura de um dos livros digitais da coleção, além da oportunidade de ouvir dicas de especialistas em mediação de leitura para crianças.

Cada livro irá abordar um tema relevante no momento: saúde, meio ambiente, empatia e educação. E todos serão lidos por um time super especial de convidados, sendo que os dois primeiros já estão confirmados: o médico e escritor Drauzio Varella abre a sequência de lives no dia 10, com a leitura de Superprotetores e a cantora Gaby Amarantos fará a leitura de A flor que chegou primeiro, no dia 17 de outubro.

ESTANTE DIGITAL

O programa Leia para uma Criança conta ainda com um acervo de 16 livros digitais e gratuitos no site www.euleioparaumacrianca.com.br, inclusive os que serão lidos nas lives. Os livros também podem ser solicitados no WhatsApp (pelo número 11 98151-1078). A iniciativa já distribuiu mais de 7,8 milhões de exemplares pelo aplicativo de mensagens. Importante apenas destacar que não é recomendada a exposição de telas para crianças abaixo dos dois anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

SINOPSE DOS LIVROS 2020