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Literatura

Xuxa atinge marca de 100 mil cópias vendidas do seu livro 'Memórias' em 24 horas

Apresentadora lançou sua autobiografia nesta segunda-feira (21)

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 16:17
Xuxa com sua autobiografia
Xuxa com sua autobiografia Crédito: Brunno Rangel/Globo Livros
Xuxa Meneghel, 57, alcançou o marco de 100 mil cópias vendidas da sua autobiografia "Memórias", lançada nesta segunda-feira (21). A cantora fez questão de comemorar e agradecer aos fãs através das redes sociais.
"Sabe como se chama isso? Gratidão! Obrigada obrigada obrigada", escreveu Xuxa segurando uma placa comemorativa em que destaca "livro de ouro". Em "Memórias", Xuxa conta sobre sua trajetória de sucesso que conquistou legião de fãs nos anos 1980 e a fez ganhar o título de Rainha dos Baixinhos.
Espalhadas em 272 páginas, o livro contra mais de 100 fotografias selecionadas pela própria Xuxa. Além da sua carreira, a obra aborda questões da vida pessoal da apresentadora como seus antigos relacionamentos com Pelé, Ayrton Senna e Luciano Szafir.
"Cada indivíduo é único. E só posso contar o que eu vivi. O que eu penso. Quem eu sou. E quais as graças que tive em minha trajetória até aqui. Não tenho terapeuta, então quem sabe essas próximas linhas não sirvam também como uma terapia?", diz Xuxa no começo da sua autobiografia.
Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, realizada por e-mail, Xuxa pontuou algumas coisas que faria diferente em seu passado se tivesse oportunidade. A principal delas, de acordo com a apresentadora que atualmente é contratada da Record TV, seria acreditar menos nas pessoas.
"Se tivesse que voltar atrás, eu diria para mim, naquela época 'acredite menos, se doe menos, viva mais as oportunidades de beijar e de ser beijada, não deixe ninguém gritar com você e não deixe nenhuma pessoa dizer que você não é ninguém se ela não estiver por perto'."

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Em sua autobiografia, Xuxa também aborda a polêmica envolvendo com sua ex-fiel amiga e colega, Marlene Mattos. As duas eram próximas desde o início da carreira da apresentadora, ainda na TV Manchete, quando surgiu o Clube da Criança. Com poucas menções, Xuxa atribui o fim das relações entre ambas a um "desgaste" no relacionamento das duas.
A cantora Rita Lee foi a primeira pessoa a ler "Memórias" de Xuxa e foi a responsável por escrever o prefácio da obra. "É como assistir a um filme sobre uma atriz hollywoodiana que começou ralando na vida e quis o destino que se tornasse uma deusa superstar. Conhecendo os pormenores de suas aventuras, que, aliás, escreve com coragem e honestidade, entendo melhor essa mulher estonteantemente bela e os momentos nem sempre fáceis pelos quais passou", diz a artista em um trecho extraído do livro.

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