Xuxa confirma que vai sair da Record neste ano: 'Infelizmente'

Xuxa Meneghel confirmou ao jornal O Globo que vai sair da Record TV neste ano após cinco anos na emissora. A despedida, segundo ela, deve ser o mais próximo possível do fim de 2020.
"Infelizmente (vou sair). Eu queria muito fazer o 'Dancing Brasil', foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o 'Xou da Xuxa", disse.
Xuxa foi apresentada como contratada da emissora em 2015. Na ocasião, a popularidade da apresentadora ecoou por todos os departamentos da Record, dado à fama e sucesso que a loira tinha após 30 anos de Rede Globo.
"Antes da pandemia, estava acompanhando a escalação para o filme 'Rainha', de uma diretora argentina que mora em Los Angeles. Não atuarei, mas estou opinando na escolha da atriz que fará o meu papel. Há um documentário sendo desenvolvido também, 'Último voo da nave", adiantou ao O Globo sobre projetos futuros.