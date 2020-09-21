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Novos projetos

Xuxa confirma que vai sair da Record neste ano: 'Infelizmente'

Apresentadora, que trabalhou também na Globo, falou ao jornal O Globo sobre saída da Record e novos projetos

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 07:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 07:44
A apresentadora Xuxa Meneghel no TV Xuxa, programa da Globo, entre 2012 e 2013
A apresentadora Xuxa Meneghel no TV Xuxa, programa da Globo, entre 2012 e 2013 Crédito: TV Globo/Matheus Cabral
Xuxa Meneghel confirmou ao jornal O Globo que vai sair da Record TV neste ano após cinco anos na emissora. A despedida, segundo ela, deve ser o mais próximo possível do fim de 2020. 
"Infelizmente (vou sair). Eu queria muito fazer o 'Dancing Brasil', foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o 'Xou da Xuxa", disse. 
Xuxa foi apresentada como contratada da emissora em 2015. Na ocasião, a popularidade da apresentadora ecoou por todos os departamentos da Record, dado à fama e sucesso que a loira tinha após 30 anos de Rede Globo

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"Antes da pandemia, estava acompanhando a escalação para o filme 'Rainha', de uma diretora argentina que mora em Los Angeles. Não atuarei, mas estou opinando na escolha da atriz que fará o meu papel. Há um documentário sendo desenvolvido também, 'Último voo da nave", adiantou ao O Globo sobre projetos futuros. 

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