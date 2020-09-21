Xuxa confirma que vai sair da Record neste ano: 'Infelizmente'

"Infelizmente (vou sair). Eu queria muito fazer o 'Dancing Brasil', foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o 'Xou da Xuxa", disse.

"Antes da pandemia, estava acompanhando a escalação para o filme 'Rainha', de uma diretora argentina que mora em Los Angeles. Não atuarei, mas estou opinando na escolha da atriz que fará o meu papel. Há um documentário sendo desenvolvido também, 'Último voo da nave", adiantou ao O Globo sobre projetos futuros.