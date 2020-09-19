Xuxa põe memórias no papel

Você e Rita Lee se admiram e têm ainda uma infeliz coincidência: o fato de terem sido molestadas quando crianças. Como foi revelar isso?
Quando você cita Pelé no livro, parece haver um misto balanceado de gratidão e desencanto. Como você avalia hoje os seis anos de namoro?
Você disse que aprendeu muitas coisas com Ayrton Senna. Quais seriam as mais importantes? Você acredita que, se tivesse mais tempo, o relacionamento de vocês poderia vingar?
Você procura resguardar sua imagem, mas sua privacidade sempre pareceu ser quase inexistente. Como faz para traçar o limite entre vida privada e pública?
Mauricio Sherman viu em você o sorriso de Doris Day, a sensualidade de Marilyn Monroe e uma pitada de Peter Pan, para então te convidar para comandar um programa com crianças. Mas, na época, você já era uma modelo de prestígio, com a carreira internacional decolando, e com pouca (ou nenhuma) experiência com crianças. O que te fez aceitar um convite que parecia arriscado?
Como disse no livro, fiz contrato de um mês, três meses, seis meses... Até fazer de um ano. Isso porque não sabia o que me esperava. Você usou a palavra "arriscado", mas vejo como o maior desafio na minha vida e amo desafios. Ele me deu a maior oportunidade e depois veio o Mário Lúcio (Vaz, diretor da Globo), que acreditou no meu potencial, me levando para a Globo. Tenho certeza de que isso tem dedo de Deus.
Seu início na Manchete parece que não foi fácil - ainda há imagens em que você revela uma certa impaciência com a molecada. Como foi o aprendizado?
Chacrinha chegou a dizer que te colocaria no lugar dele no programa quando se fosse. Quem você colocaria no seu lugar?
De que forma a maternidade te ajudou a lidar com as crianças?
E de que forma a convivência de tantos anos com crianças te ajudou na criação da Sasha?
Como seria fazer hoje um programa para crianças?
MEMÓRIAS
Autor: Xuxa Meneghel
Editora: Globo Livros (272 págs., R$ 44,90 papel, R$ 29,90 e-book)