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Televisão

Gravações de 'Lady Night' voltam no fim do mês e Xuxa será uma das convidadas

Nova temporada do programa de Tatá Werneck irá estrear dia 26 de outubro

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 17:41
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow)
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow) Crédito: Divulgação/Multishow
A quinta temporada do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, 37, irá começar a ser gravada já a partir do dia 20 de agosto e tem como previsão para a estreia 26 de outubro. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (12) pelo Multishow.
Segundo a emissora, as gravações vão acontecer nos Estúdios Globo com uma equipe reduzida, respeitando as normas e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a retomada das produções audiovisuais em meio a pandemia. "Vamos preservar a saúde de todos os envolvidos na atração", informou em nota.
Tatá Werneck estará presente no estúdio, mas tanto a plateia como os seus convidados estarão através de transmissões ao vivo. A medida foi decidida para evitar aglomeração e por sua vez, a disseminação do novo coronavírus. Entre os convidados, o programa contará com participação ilustre de Xuxa Meneghel.

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Há algumas semanas, especulações de que a apresentadora contratada da Record, emissora concorrente, teria sido liberada para gravar com Werneck circulavam na mídia. Mas nesta quarta a assessoria do Multishow afirmou que a eterna rainha dos baixinhos estará presente na 5º temporada.
Além de Xuxa, outros nomes de alto escalão estarão presentes no Lady Night, entre eles Luciano Huck, Alexandre Nero, Flávia Alessandra, Otaviano Costa, Camila Queiroz, Klebber Toledo e Juliana Paiva. O programa terá 20 episódios e novos quadros.
O retorno do programa também irá marcar a volta de Tatá Werneck para as telinhas, agora mãe de Clara Maria. Ano passado, durante a gravação da 4º temporada do talkshow, a apresentadora estava grávida da sua primeira filha com o ator Rafael Vitti.
A atração irá ao ar de segunda a sexta, às 22h30, sob produção da Floresta e direção de Lilian Amarante.

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