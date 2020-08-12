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'Top Chef': Xuxa avaliará pratos veganos no reality da Record

Apresentadora estará no 5º episódio ao lado de jurados e do apresentador Felipe Bronze
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:02

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:02

Xuxa durante sua participação no 'Top Chef'
Xuxa durante sua participação no 'Top Chef' Crédito: Divulgação/RecordTV
A apresentadora Xuxa Meneghel participará de um episódio do reality show culinário Top Chef, da Record TV, provando pratos veganos nesta quarta-feira, 12.
"A gente vai poder conhecer prato veganos. Eu, que sou vegana há pouco tempo, mas sou amante dos animais e desde os 13 anos de idade não como carne, estou feliz", contou ela, em vídeo divulgado pela emissora.

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O 5º episódio do Top Chef, que será exibido hoje, marca o momento da pausa que foi feita durante as gravações, em março, por conta da pandemia do novo coronavírus. Elas foram retomadas em julho, após videoconferência entre o apresentador, jurados e os participantes, que ficaram isolados em um hotel.
Diferente de outros programas como o MasterChef Brasil, da Band, e o Mestre do Sabor, da Globo, o Top Chef conta com uma rotina de confinamento, em que os cozinheiros convivem na "mansão Top Chef". Ao todo, serão 12 episódios na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil.

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