Rita Lee chama Xuxa de 'deusa superstar' na orelha da biografia da apresentadora

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

A cantora Rita Lee vai assinar a orelha de Memórias, biografia que Xuxa lança pela Globo Livros em setembro. Segundo a editora, Rita Lee disse que Xuxa escreve "com coragem e honestidade". Ela também destacou o amor da apresentadora pela causa dos animais e pelos "baixinhos" e falou sobre sua trajetória nem sempre fácil e sobre seu sorriso iluminado.

"Ler as memórias de Xuxa é como assistir a um filme sobre uma atriz hollywoodiana que começou ralando na vida e quis o destino que se tornasse uma deusa superstar. Conhecendo os pormenores de suas aventuras, que, aliás, escreve com coragem e honestidade, entendo melhor essa mulher estonteantemente bela e os momentos nem sempre fáceis pelos quais passou. Certeza de que foi aquele seu eterno sorriso iluminado - e por vezes ingênuo - que venceu as chatices dos humanos e a tornou a figura mais apaixonante do Patropi", escreve Rita Lee, de que Xuxa é fã.