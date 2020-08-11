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Literatura

Rita Lee chama Xuxa de 'deusa superstar' na orelha da biografia da apresentadora

'Memórias', de Xuxa, será lançado em setembro, pela Globo Livros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 16:08

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:08

A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
A cantora Rita Lee vai assinar a orelha de Memórias, biografia que Xuxa lança pela Globo Livros em setembro. Segundo a editora, Rita Lee disse que Xuxa escreve "com coragem e honestidade". Ela também destacou o amor da apresentadora pela causa dos animais e pelos "baixinhos" e falou sobre sua trajetória nem sempre fácil e sobre seu sorriso iluminado.
"Ler as memórias de Xuxa é como assistir a um filme sobre uma atriz hollywoodiana que começou ralando na vida e quis o destino que se tornasse uma deusa superstar. Conhecendo os pormenores de suas aventuras, que, aliás, escreve com coragem e honestidade, entendo melhor essa mulher estonteantemente bela e os momentos nem sempre fáceis pelos quais passou. Certeza de que foi aquele seu eterno sorriso iluminado - e por vezes ingênuo - que venceu as chatices dos humanos e a tornou a figura mais apaixonante do Patropi", escreve Rita Lee, de que Xuxa é fã.

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A cantora, que também é autora de livros para crianças e compôs Peter Pan, que está no disco Xou da Xuxa 1, continua: "Me emociona o amor incondicional que ela sente pela causa dos animais e, é claro, pelos baixinhos, que viam nela uma fada colorida que os transportava a um mundo mágico onde só ela era capaz de lhes proporcionar aventuras inesquecíveis. Meus filhos não desgrudavam da TV quando lá ela estava, toda fantasiada naquele palco empetecado de surpresas... Sim, meus meninos tinham uma paixonite por ela e pelas Paquitas. E, cá pra nós, precisa ter um rosto bonito demais para raspar a cabeça aos cinquenta e poucos anos e continuar com aquela mesma carinha sorridente de criança iluminada. Sinta-se abençoada por zilhões de fãs do mundo inteiro por ser quem você é: the one and only Xuxa!"

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