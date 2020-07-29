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Contrato de Xuxa com a Record segue até dezembro desse ano

Apresentadora também está liberada para programas da Globo como 'Altas Horas' e 'Lady Night'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 17:08

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:08

Xuxa no palco do The Four Brasil
Xuxa no palco do The Four Brasil Crédito: Blad Meneghel/RecordTV
As especulações de que Xuxa Meneghel, 57, teria rompido seu contrato com a Record TV circularam na mídia e nas redes sociais nesta terça-feira (18), mas, procuradas pela reportagem, tanto a assessoria da apresentadora como a da emissora negaram a informação.
O contrato de Xuxa com a Record permanece vigente até dezembro deste ano. Entretanto, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista ganhou o "aval" da emissora para fazer participações especiais na concorrente, a Globo.
Xuxa foi liberada para gravar o programa de talkshow de Tatá Werneck, "Lady Night", da Multishow, e também o "Altas Horas" comandado por Serginho Groisman nas noites de sábado.

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No início do ano passado, durante uma coletiva do programa The Four Brasil, Xuxa contou que tinha vontade de participar do "Lady Night" mas foi barrada pela Rercord. "Me convidei e fui convidada e queria muito fazer, mas não rolou", afirmou.
Ela está na emissora de Edir Macedo desde 2015, e desde então já apresentou os programar Dancing Brasil e o The Four Brasil. Sua última aparição nas telinhas da Record foi através de uma transmissão remota por conta da pandemia do coronavírus.
A final do The Four Brasil aconteceu no dia 29 de abril. A temporada não foi tão afetada, já que estava praticamente inteira gravada.

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