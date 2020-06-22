Xuxa doará royalties de autobiografia e quatro livros infantis para aldeia e santuários

Apresentadora quer lançar livro de memórias neste ano, e títulos infantis até o fim de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 16:08

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 16:08

Xuxa no palco do The Four Brasil
Xuxa no palco do The Four Brasil Crédito: Blad Meneghel/RecordTV
Xuxa Meneghel, 57, está aproveitando o período de quarentena para escrever um livro com suas memórias, além de dois outros livros infantis.
Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, Xuxa doará os royalties de suas obras para a Aldeia Nissi, na Angola, e para santuários de animais resgatados de maus-tratos no Brasil.
Ela já assinou contrato com a Globo Livros, e tanto sua autobiografia, quanto os dois livros infantis, devem ser lançados em 2020. No próximo ano, outros dois títulos serão lançados.

Xuxa revelou recentemente que não pretende se casar -mas que sua filha Sasha, 21, sim. "Para! Vestido de noiva? Só se for pra minha filha! A minha filha quer casar. E eu não estou forçando. Sasha veio falar há uns cinco, seis anos, quando ainda nem tinha namorado, que tinha vontade de casar. Eu não. Vamos focar na Sasha", disse Xuxa. A apresentadora namora o ator e cantor Junno Andrade desde 2012.
No início de maio, em entrevista à Harper's Bazaar Brasil, Xuxa revelou que Sasha havia perguntado a ela quanto tempo demoraria para organizar uma festa de casamento. "Respondi que não fazia a mínima ideia e chutei entre seis meses e um ano e disse: 'vai conversar com alguém que casou, porque não tenho noção'", recomendou, deixando claro que casar é um desejo antigo da filha única, que assumiu em abril estar namorando com o cantor gospel João Figueiredo, melhor amigo dela.

