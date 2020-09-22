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Literatura

Livro de Clarice Lispector está disponível em formato acessível

'A Mulher que Matou os Peixes' e mais três obras de outros autores serão incluídos no catálogo de livros acessíveis e inclusivos e podem ser acessados gratuitamente

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 15:39
A escritora brasileira Clarice Lispector
A escritora brasileira Clarice Lispector Crédito: Divulgação/Rocco
O livro A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector, já pode ser acessado de forma gratuita por leitores em geral. A obra de uma das mais importantes escritoras brasileiras e mais outras três, de outros autores, passaram a integrar o acervo de obras literárias acessíveis para pessoas com deficiência no site do Governo do Estado de São Paulo.
Os outros lançamentos são: Um Sonho no Caroço de Abacate, de Moacyr Scliar, Come Menino, de Letícia Wierzchowski e A Aldeia Sagrada, de Francisco Marins. Os livros podem ser acessados neste link.

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Todos os livros estão disponíveis com legenda, áudio, audiodescrição, imagem e a chamada leitura simples, que traz adequações na linguagem, conteúdo e forma para facilitar a compreensão das obras. Eles também foram traduzidas e interpretadas na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O projeto "Diversos - Livros Acessíveis e Inclusivos" é uma iniciativa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e resultado de uma parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e a ONG Mais Diferenças. Além das obras que passaram a fazer parte do acervo nesta terça-feira, outros 13 títulos estão disponíveis no site.
  • Uma Nova Amiga, de Lia Crespo
  • Serei Sereia, de Kely de Castro
  • O Discurso do Urso, de Julio Cortázar
  • O Menino no Espelho, de Fernando Sabino
  • A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga
  • Frritt Flacc, de Júlio Verne
  • Bem do Seu Tamanho, de Ana Maria Machado
  • Sei Por Ouvir Dizer, de Bartolomeu Campos de Queirós e Suppa
  • Volta ao Mundo em 80 dias, de Júlio Verne
  • Peter Pan, de J. M. Barrie
  • As Cores no Mundo de Lúcia, de Jorge Fernando dos Santos
  • O Menino Azul, de Cecília Meireles e Lúcia Hiratsuka
  • Kafka e a Boneca Viajante, de Jordi Sierra I Fabra

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