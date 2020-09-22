Livro de Clarice Lispector está disponível em formato acessível

Todos os livros estão disponíveis com legenda, áudio, audiodescrição, imagem e a chamada leitura simples, que traz adequações na linguagem, conteúdo e forma para facilitar a compreensão das obras. Eles também foram traduzidas e interpretadas na Língua Brasileira de Sinais (Libras).
- Uma Nova Amiga, de Lia Crespo
- Serei Sereia, de Kely de Castro
- O Discurso do Urso, de Julio Cortázar
- O Menino no Espelho, de Fernando Sabino
- A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga
- Frritt Flacc, de Júlio Verne
- Bem do Seu Tamanho, de Ana Maria Machado
- Sei Por Ouvir Dizer, de Bartolomeu Campos de Queirós e Suppa
- Volta ao Mundo em 80 dias, de Júlio Verne
- Peter Pan, de J. M. Barrie
- As Cores no Mundo de Lúcia, de Jorge Fernando dos Santos
- O Menino Azul, de Cecília Meireles e Lúcia Hiratsuka
- Kafka e a Boneca Viajante, de Jordi Sierra I Fabra