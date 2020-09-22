Livro de Clarice Lispector está disponível em formato acessível

O livro A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector, já pode ser acessado de forma gratuita por leitores em geral. A obra de uma das mais importantes escritoras brasileiras e mais outras três, de outros autores, passaram a integrar o acervo de obras literárias acessíveis para pessoas com deficiência no site do Governo do Estado de São Paulo.