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Literatura

Bienal do Livro de SP recua e anuncia edição on-line para dezembro

Um dos maiores eventos literários do país, a feira havia divulgado que retornaria só em 2022

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 08:59
Bienal do Livro 2018 reuniu 663 mil pessoas no Pavilhão do Anhembi ao longo de dez dias, em São Paulo
Bienal do Livro 2018 reuniu 663 mil pessoas no Pavilhão do Anhembi ao longo de dez dias, em São Paulo Crédito: Leo Martins/Folhapress
A Bienal do Livro de São Paulo, que tinha anunciado em junho o cancelamento da edição deste ano por causa da pandemia, divulgou comunicado nesta quinta afirmando que terá uma edição totalmente online ainda em 2020.
Uma plataforma virtual, organizada pela Câmara Brasileira do Livro, vai ao ar de 7 a 13 de dezembro e traz adaptações da tradicional feira física, como o Salão das Ideias e a Arena Virtual.
Será possível comprar livros, participar de bate-papo com autores e fazer negócios -a Bienal é um dos maiores eventos literários do país e um importante marco no calendário do mercado editorial.
"Pela primeira vez, pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo poderão participar dessa grande festa", disse, em nota, o presidente da CBL, Vitor Tavares. Ele afirma esperar um contingente de até 1 milhão de visitantes e 150 expositores.

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A feira costuma receber ao redor de 600 mil pessoas a cada edição, ou seja, a expectativa é de uma ampliação de público.
O evento estava originalmente marcado para acontecer de 30 de outubro a 8 de novembro no Expo Center Norte e, segundo o que havia sido divulgado pela CBL há três meses, diante da crise do coronavírus, só voltaria a acontecer em 2022.

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