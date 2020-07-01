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Bienal de São Paulo é adiada para 2021 por causa do coronavírus

A 34ª edição da Bienal seria originalmente realizada em parceria com diversos outros espaços expositivos de São Paulo; as exposições devem ser remanejadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 14:30

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 14:30

© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
A 34ª edição da Bienal de Arte de São Paulo foi adiada para 2021 por causa do coronavírus e voltará a ser realizada em anos ímpares. O evento será realizado entre 4 de setembro e 5 de dezembro. O anúncio foi realizado em entrevista coletiva à imprensa realizada digitalmente.
"Precisaríamos começar a montagem agora e estaríamos colocando em risco nossos colaboradores. As interrupções de viagens internacionais também dificultam trazer as obras que gostaríamos de expor e prejudicariam o turismo doméstico e internacional. Então, não conseguiríamos atingir nosso objetivo", afirmou José Olympio Pereira, presidente da Fundação Bienal de São Paulo.
"Tudo o que está acontecendo certamente fará com que as obras sejam vistas de outra maneira", disse o curador Jacopo Visconti, que afirmou que pretende pensar a mostra como um poema que vai se fazendo aos poucos.
A 34ª edição da Bienal seria originalmente realizada em parceria com diversos outros espaços expositivos de São Paulo, e agora o plano é que as exposições sejam remanejadas.
Jacopo ainda falou sobre alguns artistas, como Adriana Alonso, Morandi e Beatriz Santiago Munhoz, que lidam com o tema do confinamento em suas obras, que teriam um destaque na nova formatação da mostra.
O slogan da 34ª Bienal será "Faz escuro, mas eu canto", em referência ao momento vivido no mundo inteiro.

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