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Coronavírus

São Paulo registra queda de internações e de óbitos na capital e baixada

Segundo os dados apresentados pelo governo do estado nesta terça-feira (3), as internações na capital reduziram em 10% e os óbitos, em 17%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:58

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:58

© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
A Baixada Santista e o município de São Paulo tiveram queda nos números de internações e de óbitos por coronavírus nos últimos sete dias em relação à semana anterior.
Segundo os dados apresentados pelo governo do estado nesta terça-feira (3), as internações na capital reduziram em 10% e os óbitos, em 17%.
Já na baixada, a redução foi de 13% em relação às internações e 22% em relação ao número de mortes.
"É muito importante a manutenção desse cenário [da capital] e, ele se sustentando, podemos dar os próximos passos na retomada das atividades", disse Patricia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico de SP.
De acordo com Ellen, o estado registrou uma queda geral de 2% em novas internações e de 5% nos óbitos.
Nesta terça, o estado chegou a 281.380 casos de coronavírus e 14.763 óbitos, totalizando 365 mortes nas últimas 24 horas.
Segundo João Gabbardo, médico do comitê de combate ao coronavírus do estado de São Paulo, os números de casos e mortes estão dentro do previsto e, provavelmente, o estado ficará um pouco abaixo do esperado para o cenário de óbitos.
A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 64,6% e na grande São Paulo, em 66%.
A gestão de João Doria (PSDB) também afirmou que a partir desta quarta-feira (1º) começam a circular blitz para fiscalização do uso obrigatório de máscaras.
Nesta segunda (29), o governador de São Paulo anunciou que o estado multará pessoas e estabelecimentos comerciais que descumprirem a obrigatoriedade do uso de máscaras de rosto. O valor vai de R$ 500 a R$ 5.000.

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