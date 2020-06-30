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Pandemia

SP ultrapassa 280 mil casos de Covid-19 e atinge 14.763 mortes

Segundo boletim da Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66% na Grande São Paulo e de 64,6%% no Estado

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:00
© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
São Paulo ultrapassou nesta terça-feira, 30, a marca de 280 mil casos confirmados do novo coronavírus. Balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que são 281.380 casos confirmados da doença, sendo 6.235 deles registrados na últimas 24 horas.
O Estado tem 14.763 óbitos pela covid-19, sendo 365 registradas também nas últimas 24 horas.
A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66% na Grande São Paulo e de 64,6%% no Estado.
De acordo com o balanço, há 5.452 pessoas internadas em leitos de UTI e outras 7.940 em leitos de enfermaria, entre casos confirmados e suspeitos.

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