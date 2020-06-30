SP ultrapassa 280 mil casos de Covid-19 e atinge 14.763 mortes

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

São Paulo ultrapassou nesta terça-feira, 30, a marca de 280 mil casos confirmados do novo coronavírus. Balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que são 281.380 casos confirmados da doença, sendo 6.235 deles registrados na últimas 24 horas.

O Estado tem 14.763 óbitos pela covid-19, sendo 365 registradas também nas últimas 24 horas.

A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66% na Grande São Paulo e de 64,6%% no Estado.