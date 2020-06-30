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Opas

Brasil deve manter medidas de contenção da Covid-19 com base científica

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) lembrou que Brasil, México e Estados Unidos estão iniciando reaberturas enquanto a 'pandemia ainda é crítica'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 14:35

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 14:35

Máscara, coronavírus, Covid-19
Máscara, coronavírus, Covid-19 Crédito: Pixabay
O braço da Organização Mundial de Saúde (OMS) nas Américas, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), alertou para a necessidade de o Brasil manter medidas de contenção da covid-19 "com base científicas". A Organização lembrou que Brasil, México e Estados Unidos estão iniciando reaberturas enquanto a "pandemia ainda é crítica".
Jarbas Barbosa, subdiretor da Opas, disse que os processos de reabertura e encerramento do isolamento social devem seguir critérios estritamente científicos e seguros e que o Brasil deve observar os dados de rastreamento seguros.
Questionado sobre a atuação do governo brasileiro para conter o avanço da covid-19, o diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da Opas, Marcos Espinal, afirmou que a organização tem pedido repetidamente para o Brasil aumentar os testes de coronavírus e que o país vem sendo alertado para "observar corretamente aumento do contágio". "O Brasil tem um exército de profissionais de saúde e um dos melhores sistemas de atenção primária da América e do mundo, e isso deve ser aproveitado", afirmou.
Espinhal disse ainda que a Opas tem feito alertas constantes ao governo federal brasileiro sobre o avanço da covid-19, sem fazer crítica direta ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O diretor da Opas, no entanto, foi direto quando disse que governadores brasileiros têm independência "para fazer mais no controle da doença e não fazem".
Clarissa Etienne, diretora da Opas, alertou para o crescimento acelerado da infecção na Argentina, Bolívia e Brasil, que devem ver o pico da covid apenas em agosto.
"É preciso ter dados oportunos e confiáveis para encerrar a quarentena nessas regiões. Não devemos deixar de lado medidas que dão certo por pressões políticas", afirmou Etienne.

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